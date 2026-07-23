Dudas con el ingreso disponible de mayo, pero esperan una mejora con el descenso de la inflación

Un número clave de la economía habría ofrecido un leve respiro al gobierno de Javier Milei -siempre que se tomen los gastos fijos más primordiales- cuando se acerca el arranque de la campaña de cara a las elecciones del año que viene.

Pese a que sigue por debajo de lo que marcaba a fines de 2023, cuando asumió el mando el comando libertario, el “puchito” que queda en el hogar luego de pagar los gastos fijos más esenciales encadenó su segundo mes consecutivo de alza y podría cerrar el segundo trimestre con recuperación. Con una canasta de gastos más amplia, ese mismo mes habría caído en terreno negativo y habría ingresado en terreno de “serrucho”, como la economía.

Pese a la retracción del consumo masivo en los últimos meses, la irregularidad que marcan la confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella y los problemas para “llegar a fin de mes” que registran las consultoras de opinión, el estudio difundido por Empiria refleja un dato auspicioso de cara al año electoral que se viene.

Hubo dos dimensiones positivas para el dato del ingreso disponible en el hogar de mayo. Según la medición que hace la consultora privada Empiria, que dirige Hernán Lacunza, a diferencia de abril, todos los segmentos mostraron una mejora en mayo. Además, los técnicos que hicieron el cálculo proyectaron que en junio podría volver a mejorar.

Por otro lado, algunos aspectos negativos implican que la recuperación en mayo fue muy leve, de 0,2% frente a abril, pero además que el “puchito” que queda en el hogar para volcar al consumo luego de pagar los gastos fijos está todavía 1,8% por debajo de lo que marcaba noviembre de 2023 . A esto puede sumarse que la mora crediticia está en niveles récord, según Empiria: la carga de la deuda de las familias sobre la masa salarial tocó el 24% en abril.

“Para junio se estima un nuevo aumento del ingreso disponible, y de esta forma el segundo trimestre cerraría en verde, con un alza de 0,5% contra el primer trimestre del año”, relataron en el párrafo más esperanzador de su informe Federico González Rouco y Mateo Borenstein, los economistas de Empiria que realizaron la proyección.

“El ingreso disponible subió 0,2% en mayo con respecto a abril, y anudó dos meses consecutivos de crecimiento. En la comparación interanual, aumentó 0,6% respecto a mayo del 2026; aun así, es 1,8% inferior al de noviembre de 2023″, agregaron los técnicos de Empiria, que precisaron que “todos los segmentos de ingreso mostraron mejoras”.

Más precisamente, según indicaron los autores del estudio, los hogares de menores ingresos (deciles 1-4) registraron un aumento de 0,4% en mayo, recuperaron 32% (24 puntos porcentuales) desde el mínimo de abril de 2024 y “casi equiparan (-1%) los niveles de noviembre de 2023″. En el otro extremo de la escala, los hogares de mayores ingresos (deciles 8-10) también registraron un aumento del ingreso disponible en mayo (0,2% en mayo con respecto a abril) y “superan en 2%” los niveles de noviembre de 2023.

En Empiria estimaron que los ingresos reales de los hogares volvieron a subir en mayo (0,2%), impulsados por los ingresos no laborales (+0,9%) y por los de los trabajadores no registrados (+0,6%). Sin embargo, se registró una caída (-0,3%) de los salarios registrados, más pronunciada en los públicos (-0,6%, nacionales -0,3% y provinciales -0,7%), que en los privados (-0,1%).

Por el lado de los gastos fijos, en mayo subieron 0,1% en términos reales. El aumento se explica por las subas en transporte público (+1,4%), agua (+0,8%) y alquileres (+0,5%). Por otro lado, la electricidad y el gas cayeron 1,3% en términos reales, y las expensas se mantuvieron estables.

En mayo, los gastos fijos representaron 23% de los ingresos. Para los hogares de los deciles 1-4, el gasto representa 32%, mientras que para los de los deciles más altos representa 14% de los ingresos.

No obstante, con una canasta de gastos más amplia, la consultora Equilibra estimó que el ingreso disponible de las familias habría mostrado una caída en mayo.

“En mayo, el Ingreso Disponible -que descuenta los gastos fijos- cayó 2,1% mensual y 5,1% interanual, quedando 16,5% por debajo del promedio de enero-septiembre 2023. La caída más fuerte se dio entre los asalariados privados formales (-3,0% mensual, -3,3% i.a.), seguidos por los empleados públicos (-1,3% mensual, -10,1% i.a.). En cambio, los jubilados mostraron una mejora mensual gracias a la desaceleración de la inflación, aunque desigual: +0,9% para quienes cobran la mínima y +1,8% para el resto. Esa brecha se profundiza en la comparación interanual, donde los primeros caen 10,2% y los segundos 5,0%”, indicaron.

La diferencia en cuando a las dos mediciones, como se mencionó, tiene que ver con la canasta de gastos fijos que refleja cada uno. “Nosotros priorizamos los gastos híper esenciales. Ellos incluyen comunicación, medicamentos, educación, prepagas, que nosotros no”, dijeron en Empiria.

Según Empiria, la carga de deuda de las familias sobre la masa salarial con entidades financieras llegó al 24% en abril (último dato disponible), un punto porcentual superior a la de octubre de 2025 (informe previo). Si en los ingresos se agregan las transferencias estatales (AUH, otros), la carga de la deuda de las familias se reduce al 17%.

“Sumando la deuda con el sistema financiero más lo que se destina a gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido aproximadamente casi el 50% del ingreso propio (sin subsidios del Estado)”, afirmaron.

La mora, según las previsiones de la consultora de Lacunza, habría vuelto a crecer en mayo. “Para las familias el aumento se estima en 0,2 puntos porcentuales, alcanzando una ratio de irregularidad del 12,3%, mientras que la morosidad en empresas se habría mantenido estable en 3,3%”, dijeron.

Pese a la mejora que mostraría el ingreso disponible en el segundo trimestre, el consumo masivo (una medida menos amplia que el consumo privado del Indec) no logra mostrar una recuperación sustentable, según datos públicos y privados que se conocieron esta semana.

Esta semana se conoció además que, según datos de Scentia, el consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo pasado, pero creció 0,1% frente a abril. Acumuló una caída de 3% en los primeros cinco meses del año, se indicó. Los expertos creen que la desaceleración de la inflación comenzó a reflejarse en una menor contracción en la medición.

Según datos del Indec, en mayo pasado, las grandes cadenas de supermercados mostraron una caída de sus ventas de 0,7% y acumularon un retroceso de 2,8%. Los mayoristas, en tanto, bajaron un 2,3% interanual.

Fuente: La Nación