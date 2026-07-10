“Es hora de abrazar a nuestras niñas”: el mensaje de la escuelita de fútbol femenino que viajaba en el minibús que chocó en Córdoba

Más de 24 horas después del choque frontal entre un auto y el minibús que transportaba a un equipo de fútbol femenino infantil en el sur de Córdoba, la escuelita El Potrero Fútbol Femenino volvió a expresarse públicamente e intentó llevarles tranquilidad a los familiares de las chicas de entre 9 y 12 años que sufrieron el accidente en la Ruta Provincial 4.

Lo hizo a través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram , donde dio detalles sobre el estado de las jugadoras, agradeció el acompañamiento de familiares, vecinos y personas y dejó unas palabras sobre el difícil momento que atravesó la institución.

"Hoy queremos compartir con mucha emoción que, gracias a Dios, todas nuestras niñas ya recibieron el alta y se encuentran nuevamente con sus familias", comienza el comunicado publicado por el club este viernes a la tarde.

En el texto, la institución recordó el impacto que tuvo el accidente y destacó el apoyo recibido durante las horas posteriores al siniestro.

"Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que estuvo pendiente de nosotras, que nos puso en sus oraciones, envió un mensaje, llamó o nos acompañó de una u otra manera. Sentir tanto cariño y apoyo fue una enorme fortaleza en un momento tan difícil", expresaron.

También destacaron que ahora comienza un proceso de recuperación para las menores y sus familias. "Es tiempo de descansar, recuperarnos y abrazar mucho a nuestras niñas . Con paciencia, amor y acompañamiento, de a poco todo irá sanando", señalaron.

No fue el primer comunicado de la escuelita tras el accidente. Apenas unas horas después del choque, mientras las niñas permanecían en observación en el hospital de La Carlota, el club había buscado llevar tranquilidad a las familias al informar que todo el plantel estaba fuera de peligro. " Afortunadamente Dios estuvo a nuestro lado", escribieron entonces.

El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Ruta Provincial 4, a la altura de un sector conocido como la curva de la Herrería, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla.

El minibús trasladaba a un plantel integrado por niñas de entre 9 y 12 años, oriundas de Laboulaye y Serrano, que regresaban de Río Cuarto luego de disputar un partido. Por causas que aún se investigan, el vehículo chocó de frente contra un Fiat Siena.

Como consecuencia del impacto murieron dos ocupantes del auto, Aldo Nicolás Sánchez (41) y Agostina Abigaíl Olmo (20), según El Doce . Otra mujer que viajaba en el mismo vehículo sufrió heridas de gravedad.

Las jugadoras del equipo infantil fueron trasladadas al hospital de La Carlota con distintos politraumatismos, cortes y golpes provocados principalmente por el estallido de los vidrios. Ninguna presentó lesiones de gravedad y, según confirmó luego la propia institución, todas recibieron el alta médica y ya se reencontraron con sus familias.

Fuente: Clarín