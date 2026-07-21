Era padre de una nena y tenía 36 años: quién era el policía que fue asesinado a tiros por motochorros en Loma Hermosa

Cristian Alberto Gerez tenía 36 años y trabajaba en la Policía Federal Argentina. Este lunes, cuando circulaba con su moto Honda Wave por la calle Mariquita Sánchez de Thompson, en Loma Hermosa, fue interceptado por dos motochorros para robarle.

Los delincuentes estaban armados . Según se puede ver en un video de una cámara de seguridad que registró el violento ataque, Gerez bajó de su vehículo sin resistencia y caminó uno pasos hacia atrás.

Luego, realizó un movimiento que habría sido interpretado por los agresores como un intento de sacar un arma. Aunque estaba de franco y no llevaba su uniforme , sí tenía su pistola reglamentaria.

A raíz de eso, según el parte policial al que accedió TN , uno de los ladrones le disparó al menos dos veces y una de las balas impactó en la cara de la víctima .

Luego, tras el ataque, los ladrones se llevaron la moto del oficial y huyeron. Uno de ellos fue detenido poco después, gracias a las cámaras de seguridad que siguieron sus movimientos.

Inicialmente el crimen comenzó a ser investigado por la Comisaría 5º de Tres de Febrero, y luego intervino la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del departamento judicial de San Martín.

Si bien el oficial era de Santiago del Estero, donde reside parte de su familia, desde hacía años vivía en la provincia de Buenos Aires, junto a su pareja y su hija menor de edad.

Fuentes del caso informaron que el cabo egresó de la escuela de policía en 2016 y que desde entonces prestaba servicio.

Actualmente formaba parte de la División de Redes Exteriores, una unidad dentro de la Superintendencia de Comunicaciones.

Maru Díaz, la hermana del oficial, usó su cuenta de Facebook para despedirlo con tristeza. “No entiendo Dios por qué te llevaste a mi hermano. El dolor es muy fuerte”, aseguró.

Luego, compartió un comunicado de la Policía Federal, donde expresaron su desconcierto por la muerte del oficial.

“Acompañamos a sus familiares, amigos y camaradas en este dificíl momento, elevando una plegaria por su eterno descanso”, indicaron.

Fuente: TN