Entró armado a un bazar de Santa Fe, gatilló varias veces y baleó a una cajera de 16 años: todo quedó filmado

Un hombre ingresó armado a un bazar en Santa Fe y baleó en el hombro a una cajera de 16 años . Tras el ataque, el sospechoso se dio a la fuga , mientras que la víctima fue trasladada al hospital . La violenta secuencia quedó registrada por una de las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió el pasado viernes 10 de julio, minutos antes de las 20, en un local tipo polirrubros ubicado en San Jerónimo 2194 , según confiaron fuentes policiales a Infobae . En el video —que encabeza esta nota— se ve a la empleada contando dinero junto a la caja mientras algunos clientes hacen fila para pagar. Segundos después, un hombre armado entra al local y se dirige hacia ella.

Ante la mirada de testigos, el sujeto le apuntó a la empleada con una pistola y gatilló varias veces . Sin embargo, en las imágenes se ve que el arma se trabó. Luego, la manipuló y volvió a disparar. Tras la agresión, la adolescente permaneció inmóvil, en estado de shock . Apenas alcanzó a agarrase el hombro.

El sospechoso, en tanto, se dio a la fuga, sin llevarse dinero ni mercadería .

Como consecuencia del incidente, la víctima debió ser trasladada al Hospital Cullen . Fuentes del caso indicaron que fue dada de alta, ya que la herida no presentaba gravedad.

Personal policial se hizo presente en el lugar tras ser alertado sobre lo ocurrido. Por disposición del fiscal Andrés Marchi , de la Unidad Especial de Homicidios, se ordenó la realización de dermotests a todos los involucrados, además del relevamiento fotográfico y planimétrico de la escena.

A su vez, los investigadores iniciaron la búsqueda de huellas y rastros en el local comercial, que dio resultado negativo. No obstante, el perito balístico realizó la marcación y el secuestro de material de interés para la investigación. En el lugar también fueron localizadas alrededor de ocho cámaras de seguridad y un domo de videovigilancia ubicado sobre la vereda, cuyos registros serán analizados para reconstruir la secuencia del ataque e identificar al agresor.

La investigación dio un nuevo giro cuando personal del Comando Radioeléctrico solicitó la presencia de peritos en Pasaje Cervantes al 3000 , donde fue hallada una motocicleta Gilera negra sin dominio , que podría estar vinculada con el hecho.

En la escena, los agentes encontraron además dos cascos negros y una llave . La perito de huellas y rastros realizó una nueva inspección y obtuvo un resultado positivo de rastros papiloscópicos, que serán enviados al sistema AFIS para su cotejo. También secuesstró un pelo hallado en el lugar , que será sometido a pericias.

Durante la apertura del baúl de la motocicleta, los efectivos encontraron un buzo negro con capucha , que también fue secuestrado como parte de la investigación. Todos los elementos recolectados quedaron incorporados a la causa, mientras continúan las tareas para identificar al autor del disparo y determinar el móvil del ataque.

Fuente: Infobae