Encontraron muerta a una joven en Catamarca y detuvieron al último hombre que estuvo con ella

La Justicia de Catamarca intenta esclarecer la muerte de María Belén Villagra , una joven de 28 años que fue encontrada sin vida en una vivienda del loteo Los Sauces, ubicado detrás de la cancha de AFI, en el departamento Santa María.

En el marco de la investigación, fue detenido un hombre que, según las primeras actuaciones, habría sido la última persona que estuvo con ella antes del hallazgo del cuerpo y quien dio aviso a la Policía.

El procedimiento se llevó a cabo durante la medianoche del martes , cuando efectivos de la Comisaría Departamental Santa María y peritos judiciales ingresaron a la propiedad. Allí encontraron a Villagra sin vida en uno de los dormitorios, donde su cuerpo estaba sujeto al respaldo de una cama.

De acuerdo con la información publicada por El Esquiú, la joven permaneció en la vivienda junto a un hombre identificado por sus iniciales V.D.R . El detenido declaró que ambos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas desde el domingo y sostuvo que, tras retirarse del domicilio por un tiempo, regresó y encontró a la mujer sin signos vitales. Según su versión, inmediatamente se comunicó con las autoridades para informar lo ocurrido.

Ante esa situación, la fiscal subrogante Gabriela Carrizo ordenó su detención . La medida fue adoptada con el objetivo de preservar la investigación, ya que hasta el momento los elementos reunidos indican que fue la última persona que tuvo contacto con la víctima. La decisión busca evitar una posible alteración o destrucción de pruebas mientras avanzan las diligencias judiciales.

Durante la jornada del martes se practicó un primer examen al cuerpo en la morgue del Hospital de Santa María. Sin embargo, la médica que intervino no pudo establecer la causa del fallecimiento , por lo que la fiscal dispuso el traslado de los restos a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

Allí, especialistas del Cuerpo Interdisciplinario Forense realizarán la autopsia definitiva , considerada una prueba clave para reconstruir las últimas horas de vida de Villagra y determinar en qué circunstancias murió.

Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación y el hombre permanecerá detenido hasta que se conozcan los resultados de las pericias .

En paralelo, personal policial y forense llevó adelante una inspección ocular minuciosa en la vivienda donde ocurrió el hecho. Los investigadores esperan que la autopsia permita establecer si existen signos de violencia, indicios de intoxicación o alguna patología previa que pueda explicar el fallecimiento.

Al mismo tiempo, especialistas de la División Homicidios y de Criminalística viajaron a los Valles Calchaquíes para trabajar en la preservación de la escena y realizar las pericias correspondientes. El objetivo es reunir evidencia científica que permita avanzar en el esclarecimiento del caso bajo criterios técnicos.

Durante los procedimientos también fue secuestrado el teléfono celular de la jove n. Los investigadores consideran que el análisis del dispositivo podría aportar información relevante sobre sus últimas comunicaciones y movimientos antes de su muerte.

Las primeras averiguaciones indican que Villagra y V.D.R. permanecieron juntos durante al menos 48 horas antes del hallazgo del cuerpo. Por ese motivo, la situación procesal del detenido dependerá de los resultados de los estudios forenses y de las pruebas que se incorporen al expediente. La investigación busca determinar si la mujer se quitó la vida o si existió la intervención de un tercero.

Debido a la sensibilidad del caso, las autoridades mantienen un estricto hermetismo sobre el avance de la causa para resguardar las pruebas y evitar filtraciones que puedan afectar la investigación. Según indicaron fuentes vinculadas al expediente al medio local, toda la información oficial será difundida únicamente a través de los partes emitidos por la Fiscalía y el Ministerio Público.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Santa María, que trabaja de manera coordinada con la Comisaría Departamental y los equipos forenses.

Fuente: TN