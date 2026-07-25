Encontraron en Córdoba al hombre de Río Negro que había desaparecido tras subirse a un micro para viajar a Córdoba

Terminó la búsqueda de Luis Daniel Gregori , el hombre de 38 años que había desaparecido luego de abordar un micro desde la ciudad rionegrina de Cipolletti con destino a Córdoba. Este viernes, las autoridades confirmaron que fue encontrado sano y salvo mientras caminaba por la capital cordobesa.

El caso había generado una fuerte preocupación entre sus familiares y una intensa búsqueda en dos provincias. Según habían informado sus allegados, Gregori padece esquizofrenia paranoide , un trastorno psiquiátrico que requiere atención médica y seguimiento permanente.

La desaparición fue denunciada después de que el hombre abordara un colectivo el martes pasado rumbo a Córdoba. Sin embargo, al no existir registros ni indicios de que hubiera llegado a destino, sus familiares alertaron a las autoridades y se activó el protocolo de búsqueda.

Durante los últimos días, la difusión del caso se multiplicó a través de las redes sociales, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de obtener información que permitiera localizarlo.

Finalmente, este viernes por la tarde, efectivos de la Policía de Córdoba encontraron a Gregori mientras caminaba por la ciudad. Tras asistirlo y comprobar que se encontraba en buen estado de salud, dieron por finalizado el operativo de búsqueda, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Desde la fuerza policial y los organismos que participaron del operativo agradecieron a la comunidad, a los medios de comunicación y a todas las personas que colaboraron difundiendo el pedido de paradero durante los últimos días.

La aparición de Gregori llevó tranquilidad a su familia, que había manifestado su preocupación por su estado de salud y por la falta de noticias desde el momento en que emprendió el viaje desde Río Negro hacia Córdoba.

Fuente: TN