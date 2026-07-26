En medio del conflicto diplomático, Milei acusó a Lula de estar detrás de la “campaña antiargentina”

El presidente Javier Milei acusó a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , de estar detrás de la “campaña antiargentina” , en medio de un conflicto diplomático que se desató luego de las actividades de campaña del mandatario argentino junto al hijo de Jair Bolsonaro, Flavio .

Milei participó del lanzamiento como candidato a presidente del senador Bolsonaro jr. En ese acto, el jefe de Estado argentino embistió con insultos contra Lula. Y su par de Brasil reaccionó: " llamó a consulta" a su embajador en Argentina, un acto de protesta que puede derivar en un quiebre de la relación bilateral .

La respuesta de Milei, más tarde en una entrevista radial, fue mas dura. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25 por ciento de los recursos salió de ahí... y después vienen a hablar de interferencias" , sostuvo Milei en radio Mitre. Agregó, sin dar más detalles, que la campaña también fue financiada por México y por el Partido Demócrata y que es una consecuencia del alineamiento de su gobierno con Estados Unidos e Israel. “Somos el faro de la libertad”, dijo. Acusó a Lula y otros dirigentes internacionales de tener “cabezas socialistas” que quieren que las ideas “de la libertad fracasen”.

En diálogo con radio Mitre , Milei dijo que “estamos poniendo en jaque la política de estos chorros que se escudan detrás del Estado para robarle a la gente; están nerviosos porque se está demostrando que si sacas al Estado del medio, la gente prospera”.

“Además, [los brasileños] jugaron un rol muy activo en la campaña de 2023, ¿o se olvida que los asesores de [Sergio] Massa eran un grupo de brasileños que mandó Lula? Jugaron activamente en esa campaña" , prosiguió Milei.

El Presidente sumó: “Quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro y no me dejaron, pero acá el expresidiario [por Lula] vino a saludar a la rea [por Cristina Fernández de Kirchner], ¿no? Nadie le prohibió nada; sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso” . Ayer, en San Pablo, Milei también había hablado sobre el presidente de Brasil utilizando como característica su pasado penal.

Este domingo, el gobierno de Brasil resolvió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, en una fuerte respuesta diplomática a los insultos que el presidente Javier Milei lanzó contra Lula da Silva durante un acto político en San Pablo, reunión a la que asistió el mandatario argentino para demostrar su apoyo a la candidatura del hijo de Bolsonaro.

Según pudo saber este diario, la decisión del gobierno del país vecino fue adoptada por el canciller Mauro Vieira ; así se profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

Bitelli regresará a Brasilia “en las próximas horas” para mantener consultas con el Palacio de Itamaraty sobre el deterioro de la relación entre ambos gobiernos. Las mismas fuentes calificaron como “inaudito” el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.

El conflicto se desencadenó luego de que el mandatario argentino participara este sábado de un acto del bolsonarismo en San Pablo, su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con autoridades del gobierno brasileño.

Durante un discurso de poco menos de media hora, Milei cuestionó duramente al presidente brasileño . Sin nombrarlo por su nombre de pila, se refirió a Luiz Inácio Lula da Silva como “el zurdo”, “el ladrón”, “el presidiario” y hasta ironizó sobre un desperfecto técnico en el acto al preguntar si “los micrófonos los mandó a tocar el ladrón” .

“Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda” , disparó también, redoblando las denuncias de injerencia externa de la Casa Rosada.

En esa alocución, Milei volvió a cuestionar la decisión de la Justicia contra Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por haber liderado un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023.

El primero en salir al cruce de los fuertes dichos de Milei contra el mandatario brasileño fue el presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva . “Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos. No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esta manera. Al fin y al cabo, no son pocas las situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa”, escribió en un comunicado.

José Guimarães , ministro de Relaciones Institucionales de Brasil , cuestionó el modelo económico de La Libertad Avanza (LLA) en su cuenta de X. “Mientras su gobierno [el de Milei] estuvo marcado por una agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores, jubilados y más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales y colocando el mercado por encima de la dignidad humana, Brasil eligió otro camino: crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia” , señaló el funcionario.

Tomara que Javier Milei aproveite a passagem pelo Brasil para aprender que governar é cuidar das pessoas, e não desmontar direitos. Enquanto seu governo ficou marcado por uma agenda de austeridade que sacrificou trabalhadores, aposentados e os mais vulneráveis, aprofundando…

“Mi solidaridad con el pueblo argentino. Es un pueblo que conoce la fuerza de su propia historia y de su democracia; y seguramente —tal como sucedió en Brasil— llegará el momento en que superen el oscurantismo, la política del odio y el negacionismo para impulsar nuevamente una agenda de protección social, desarrollo nacional, fortalecimiento económico e integración regional", agregó.

Fuente: La Nación