El vocero habló de un dólar a $1.800 y levantó críticas en la interna oficialista

Con menos estridencia que la de su predecesor Manuel Adorni , el flamante vocero presidencial Adrián Ravier ya experimenta en carne propia el impacto que pueden tener sus declaraciones. Relajado, en una entrevista con el streaming oficialista Carajo! el jefe de LLA en La Pampa sugirió que el dólar oficial podría llegar a $1800 en los próximos meses.

“ Que el tipo de cambio llegue a $1.800 a $1.700 dentro de unos meses es una posibilidad ", señaló. El economista quiso quitarle dramatismo a un escenario de una devaluación más brusca como la de 2002 o la que golpeó al Gobierno de Mauricio Macri en 2019 .

"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos creo que estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60, cuadruplicaron el tipo de cambio; significaría que hoy pasamos de $1.500 para ir a $6.000 para llegar a una cosa parecida. Si vamos a 2002, donde el tipo de cambio pasó de $1 a $3, es como pasar de $1.500 a $4.500. Nadie ve ese escenario ", argumentó Ravier.

Los dichos del vocero no cayeron bien en Casa Rosada. El ministro de Economía Luis Caputo presentó esta semana el proyecto para modificar la ley de Inocencia Fiscal para intentar conseguir más dólares. “ Si no depositan los dólares en el banco es porque están muy mal asesorados ”, había expuesto Toto horas antes de que el texto fuera remitido al Congreso.

En rigor, el pronóstico de Ravier no es una novedad en el mercado de cambio local ni entre economistas . Refleja los números del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el informe mensual del Banco Central que compila proyecciones de 44 analistas, consultoras y bancos.

De todos modos, la reflexión mete ruido horas antes de la llegada de la titular del FMI Kristalina Georgieva al país. El organismo de crédito multilateral sugirió en su último informe sobre la Argentina -su principal deudor- que no debería utilizarse el dólar como ancla y propuso un esquema de metas de inflación, una herramienta que Caputo ya conoce por su pasado en la gestión de Macri, cuando la ex titular del Fondo, Christine Lagarde , pidió que fuera removido del Banco Central.

La consideración de Ravier no fue el único desliz del vocero sobre la economía. “ Ya estamos viviendo los mejores 18 meses . (...) El dato de ayer (por el martes) de que la actividad económica el mes pasado fue negativa llama la atención", reconoció el funcionario en una entrevista con El Cronista a principios de la semana.

Ravier había anticipado en su presentación hace un mes que su gestión se concentraría principalmente en la economía , el tema que lo acercó a Milei y que lo había distanciado del ahora Presidente años atrás.

En X también hizo declaraciones polémicas. La más ruidosa fue su referencia a la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores de la Selección después de ganarle a Inglaterra en las semifinales del Mundial. “ Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas ”, señaló en plena euforia mundialista. Por mucho menos Julio Garro fue despedido de la secretaría de Deportes. Luego, negó rotundamente haber dicho lo que dijo y lo adjudicó a la mala fe de medios y periodistas .

Ravier, que llegó a su cargo con el respaldo de Milei y es muy cercano al redil de la Fundación Faro que responde al armado de Santiago Caputo, también tuvo que disculparse por leer una respuesta a otra pregunta que le habían hecho en la conferencia . “Perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta”, destacó.

Además, justificó el aumento de la morosidad. "A veces la gente misma se expone a riesgos de impago", dijo aunque también reconoció que mucha gente no llega a fin de mes.

El primer cortocircuito se escuchó en su primera conferencia. “ Si hace frío dentro de casa, hay que abrigarse” , reflexionó mientras el Gobierno -con problemas en la imagen- busca avanzar con la eliminación de zonas frías . Horas antes, en el Congreso, había sido reprendido por el titular de la Cámara Martín Menem porque no se sentó en su banca e hizo peligrar el quórum para una sesión clave.

El ex diputado también se refirió a la situación de los periodistas acreditados en Casa Rosada que no pueden circular por pasillos comunes de Balcarce 50 para hacer su trabajo, un impedimento que no se repite en ninguno de los otros dos poderes del Estado como Tribunales o el Congreso. “ No es habitual que puedan moverse, por ejemplo, en la Casa Blanca “, reflexionó aunque la sala de periodistas estadounidenses está pegada al Salón Oval.

En el Gabinete lo recibieron con algo de decepción . “Atiende a los periodistas, cumple religiosamente con las conferencias de prensa pero no le mueve la aguja a nadie", había dicho a Clarín un funcionario que esperaba con avidez la salida de Adorni.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín