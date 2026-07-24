Colapinto pasó un mal trago en la práctica del GP de Hungría, pero no desespera: sabe de grandes recuperaciones

Mientras Lewis Hamilton se mostraba muy firme e iba a ganarle a su compañero Charles Leclerc por 148/1000 en su vuelta rápida, Colapinto, tras dar sólo 11 vueltas, se veía sorprendido por el eje trasero de su Alpine entrando a la curva y fue a impactar contra las vallas de contención. El argentino se perdía así el argentino en torno a media hora de práctica, complicando la situación del equipo Alpine. Pierre Gasly, que había acabado 13º en la primera práctica, no mejoraba esa posición y finalizaba 14º por la tarde.

Cuando el eje trasero le dio un latigazo, Franco procuraba acercarse en los tiempos a Gasly faltando poco más de media hora para el final de la sesión. En esa vuelta truncada había hecho mejores tiempos en los dos primeros sectores. El A526 dio contra las barreras con su eje posterior. Se rompió el ala trasera y la estructura de protección para el eje trasero y la caja de cambios.

Franco le decía al equipo que había poco grip y que había “perdido el eje trasero”. No buscaba excusas y comenzaba a pensar en lo que tendrá que hacer mañana. Arranca con 11 vueltas contra 25 de Gasly y otras tantas de casi todos sus rivales. En la primera práctica, la butaca de Colapinto había sido ocupada por el piloto reserva estonio Paul Aron, que terminaba su ensayo en la 19ª posición a 4 décimas del francés.

No le son extrañas las grandes recuperaciones. Este año, por falla en las baterías, se perdió la única práctica libre previa a la clasificación para la carrera sprint y posteriormente realizó una actuación descollante en Montreal, carrera en la que acabó en la sexta posición.

Cuando en la conferencia de prensa de la FIA este jueves le preguntaron a Franco si seguía o no en Alpine, con humor e ironía contestaba: “Ni idea. Estoy enfocado solamente en manejar y estoy contento este año. Siento que estoy haciendo un buen trabajo. Estoy enfocado en estas pocas carreras y en dar lo mejor de mí con el equipo. Creo que ustedes definitivamente saben más que nosotros (sonreía), con todos los rumores. Ni siquiera sé una cuarta parte de lo que ustedes saben, así que no deberían preguntarnos a nosotros”.

Puestos a hacer quinielas, aunque a veces partiendo de opiniones (no informaciones) de gente de los mismos equipos, algunos periodistas hablaban de una extraña triangulación: Alonso, de Aston Martin a Alpine; Sainz, de Williams a Aston Martin, y Colapinto, de Alpine a Williams.

Sin embargo, de manera cortante y con una firmeza no habitual en él, Alonso insistía el viernes por la tarde: “Tengo un contrato, no me voy”. Difícil seguir alimentando la hipótesis de que pasaría a Alpine y esto da tranquilidad a Colapinto.

El asturiano sonreía tras la primera sesión del día. Apostaba por la nueva versión B del AMR26, un coche que recibió 16 modificaciones, todas muy profundas y con un planteo aerodinámico muy diferente al que había fracasado en las 10 primeras citas del año. Esa radical transformación quedó lista para lanzarse a la acción en la FP1.

Hoy había plena actividad en el Hungaroring. Se nota que los europeos están de vacaciones, porque todas las tribunas, incluyendo la nueva principal, se llenaron en cuanto se inició el primer entrenamiento libre.

Con su mochila de cuero azul plomizo flexible, termo y mate en sus manos, avanzó Colapinto por el ancho paddock del circuito. Ya había algunas parejas de bailarines húngaros girando al compás de las czardas. Junto a la entrada al paddock situada a la mitad de su extensión, en torno a 300 metros. Se servía todo tipo de cafés en la zona del “chill out” con mesillas y sillas altas. Un “food truck” celeste abría sus alas y dejaba ver una gran variedad de helados. Bajo unas providenciales sombrillas, la joven pintora Jazmin exhibía sus cuadros con los rostros y cascos de los pilotos de cada equipo, entre ellos, uno que reunía a Colapinto y Gasly.

Franco no se detuvo allí y siguió directo en compañía de Jamie-Campbell Walter, su manager, hacia su refugio corporativo. Le esperaba ser espectador cuando los F1 se pusieran en movimiento.

El estonio Paul Aron salía a pista con el monoplaza número 43. Tanto él como Gasly se concentraron en tandas largas con neumáticos medios y blandos. Con estos llegó a dar Aron 14 vueltas. Cuando acabó la sesión, con Leclerc (Ferrari) en la primera plaza y Verstappen (Red Bull) a su espalda a 484/1000, Gasly era 14º a 2s 669/1000 del más rápido. Aron quedaba 19º a 454/1000 del francés. Un rendimiento correcto, pero nada impresionante, y se notaba en los gráficos de la telemetría que el estonio había cuidado en las curvas rápidas y, a veces, retardando un poco sus frenadas. Gasly, en cambio, había gestionado mejor la recarga de energía. La experiencia cuenta, aunque en esta pista, con numerosas frenadas fuertes, recargar las baterías no resulta un problema.

Aún así, la diferencia con Leclerc se veía demasiado amplia. Y además, aparecía en la 13a. plaza un convidado de piedra , Fernando Alonso, con el Aston Martin totalmente renovadocon 16 modificaciones.

Al compañero de Alonso, Lance Stroll, se le rompía la suspensión trasera derecha. No fue eso un disuasorio para el español, que sonreía por primera vez en el año. Demasiadas veces había estado en esta temporada entre los últimos.

En la FP2, se iba a comprobar que era real. Lo había anticipado Colapinto al opinar el jueves que las curvas de media velocidad y largas del Hungaroring no iban a favorecer las características de aerodinámica y tracción de los A526. Pese a todos sus esfuerzos, Gasly, que llegó a dar 25 vueltas en la jornada, sólo conseguía situarse 14º a 2s 087/1000 de la Ferrari más rápida.

Si hasta el Gran Premio de Inglaterra parecía que la batalla se iba a librar principalmente contra los dos Racing Bulls y, de manera más esporádica, contra uno de los dos Audi, lo que se veía venir se ha producido.

Queda para mañana la prueba de clasificación, pero que el mejor Alpine sea superado hoy por los dos Racing Bulls, los dos Audi y uno de los Haas (el de Esteban Ocon), muestra que conseguir puntos resultará cada vez más difícil. Excepto que sucedan milagros como el de Inglaterra, con Franco avanzando desde la 19ª posición de la clasificación a la novena final y Gasly, desde la 15ª a la décima. Racing Bulls presentará otros desarrollos en Países Bajos. Allí, Alpine promete que llegará con un paquete ambicioso. Tendrá que ser ambicioso y eficaz. De momento, no es mucho lo que tiene para mantenerse en la defensa de la quinta posición del campeonato.

Como ha sucedido otras veces quizás Alpine reaccione favorablemente durante la tarde-noche. Mañana se comprobará.

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Fuente: La Nación