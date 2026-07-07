El video del momento en que el plantel abrazó a Messi tras la clasificación a cuartos de final

La selección argentina volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a los momentos más difíciles . Luego de una remontada épica para vencer 3-2 a Egipto y asegurar su lugar en los cuartos de final del Mundial, la emoción se apoderó del plantel de Lionel Scaloni. Apenas sonó el pitazo final, todas las miradas se dirigieron hacia Lionel Messi .

El capitán argentino, que había vivido una montaña rusa de sensaciones durante el partido, rompió en llanto mientras celebraba la clasificación . En ese instante comenzó una de las escenas más conmovedoras de la jornada: uno por uno, todos sus compañeros se acercaron para abrazarlo, contenerlo y compartir con él un desahogo colectivo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El conjunto africano sorprendió al ponerse 2-0 gracias a los tantos de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico . Argentina reaccionó a través de Cristian Romero , quien marcó el descuento para devolverle vida al equipo.

Ya en el complemento apareció Messi para igualar el marcador y alimentar la ilusión albiceleste . Cuando el empate parecía llevar el encuentro a un desenlace incierto, Enzo Fernández apareció en el tiempo agregado con un cabezazo que selló el 3-2 definitivo y desató la euforia argentina.

Con la clasificación asegurada, la selección argentina enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Suiza y Colombia , con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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Fuente: La Nación