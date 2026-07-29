El vicepresidente de Brasil le contestó a Milei por los insultos contra Lula: “Es lamentable y perjudica a su propio país”

El vicepresidente de Brasil , Geraldo Alckmin , salió a contestarle a Javier Milei después de que el presidenet argentino criticara e insultara a su par braisleño, Luiz Inacio Lula da Silva. Alckim calificó de "lamentables" los dichos del mandatario argentino y consideró que esa actitud "absolutamente grosera" perjudica a la Argentina.

"Mire, es lamentable que el presidente de un país vecino y amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país", dijo Alckmin a la prensa tras participar en un evento con empresarios brasileños y surcoreanos en São Paulo.

El vicepresidente subrayó que "un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país" , ni "inmiscuirse en sus asuntos internos", y menos hacerlo "de una manera grosera, absolutamente grosera".

Además, el que fuera ministro de Industria y Comercio hasta abril pasado, cuando dejó la cartera para disputar la reelección como vicepresidente de Lula en los comicios de octubre, recalcó que " Brasil es el mayor comprador de Argentina" y el "mayor socio comercial de Argentina".

Alckmin dijo también que las ofensas de Milei contrastan con el "momento óptimo" que vive el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Bolivia finalizando su proceso de adhesión. Citó entonces los acuerdos de libre comercio del Mercosur con Singapur, el grupo EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y la Unión Europea, este último después de más de 20 años de negociaciones.

Brasil y Argentina atraviesan una grave crisis diplomática después de la participación de Milei en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro , hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

En la ceremonia, el dirigente argentino se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de "parar a la basura socialista" en las urnas.

Milei también llamó "basura calva" al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes , instructor del juicio por el que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo y quien, además, le prohibió visitar a su "amigo" en prisión domiciliaria.

Además de la condena oficial, el Gobierno de Lula ha actuado por la vía diplomática. Llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

Por su parte, Lula da Silva se pronunció este lunes por primera vez sobre Milei. En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, el brasileño fue consultado por periodistas qué opinaba de los dichos del presidente argentino, a lo que respondió bajándole importancia a su figura : "¿Quién es ese tipo?" , declaró ante los medios del país vecino.

Su respuesta, que eludió la confrontación directa, generó risas de los presentes. El comentario irónico de Lula tuvo lugar justo después de su encuentro con el presidente surcoreano, Lee Jae-Myung.

Milei, por su parte, siguió apuntando contra Lula con mensajes que compartió en su cuenta de X. Allí apuntó contra el presidente brasileño por sus causas judiciales y por haber apoyado la candidatura presidencial de Sergio Massa en las elecciones 2023.

Uno de ellos fue de Santiago Oria, cineasta de Milei. "Se cae la farsa de Lula y de toda la progredumbre argentina que lo apoya", escribió el creador de la serie sobre la llegada de Milei a la presidencia.

" La doble vara es gigantesca . Lula hace todo lo que critica x100.000. Y ademas opera muchísimo por detrás. Toda la progresía rancia argentina que salió apoyarlo tiene doble moral y calló cuando Lula llamó a Milei 'Nazi' y 'Fascista'", completó su análisis.

El jefe de Estado también retuiteó a un troll oficialista, "El Viejo Libertario", que hizo una publicación titulada "¿Por qué Lula es ladrón?" y enumeró las condenas y anulaciones de condenas sobre Lula. "Por lo tanto, llamar ladrón al ladrón, no es motivo de ofensa, es solo llamar a las cosas por su nombre", concluye el mensaje que difundió Milei.

También compartió un posteo de la Fundación Faro, de Agustín Laje. "Se escandalizan porque Milei dió su apoyo a Flávio Bolsonaro. Cuando Lula da Silva apoyó a Massa y le puso a disposición el equipo experto en Fake News", reza el mensaje, que apunta al viejo apoyo del mandatario brasileño al candidato de Unión por la Patria.

Fuente: Clarín