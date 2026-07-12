El shutdown de Milei se activará frente al déficit y será una adaptación local del mecanismo de los Estados Unidos

Al presidente Javier Milei lo desvela que el superávit fiscal tenga fuerza de ley en la Argentina. Por eso, el nuevo paquete de reformas que el Gobierno mandará al Congreso no solo incluirá un proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central sino que también, dentro de los parámetros que quiere fijar el oficialismo en materia de reglas fiscales, se va a agregar una propuesta de shutdown, pero con una adaptación a la argentina.

El Presidente trabaja en la propuesta con sus ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger ; y de Economía, Luis Caputo ; y también con el titular del Banco Central, Santiago Bausili .

Tan entusiasmado está con su paquete antidéficit Milei que en la reunión de Gabinete organizada tras el tedeum por el 9 de Julio , el Presidente retomó el tema frente al pleno de sus funcionarios.

Según pudo saber LA NACION a través de distintas fuentes al tanto de las primeras conversaciones sobre el shutdown local, el proyecto tendrá un " espíritu fiscalista" y se activaría cuando el Estado entra en déficit , con una serie de pasos previos.

“En Estados Unidos el foco es más institucional, acá es para blindar el superávit ”, define una fuente del oficialismo.

En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando no hay acuerdo político entre Ejecutivo y Legislativo y, por ende, el presupuesto no consigue ser aprobado por el Congreso.

“Nuestro objetivo es que aquí el instrumento sirva para impedir a toda costa que haya déficit, que es el gran problema de la Argentina”, dice una fuente del oficialismo, para trazar diferencias.

En Estados Unidos, el cierre del Estado se activa cuando el Congreso no llega a un entendimiento para aprobar el presupuesto antes del inicio del siguiente año fiscal. Entonces, se restringen las actividades y servicios de agencias federales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores. El desencadenante es político. No tiene relación con el déficit. De hecho, la economía de los Estados Unidos hace 25 años que no tiene superávit fiscal.

Mientras que en los Estados Unidos el mecanismo busca forzar un acuerdo por el presupuesto, la estrategia libertaria es diferente. “Con proyectos como este se busca mantener el superávit fiscal con mecanismos legales; Milei trae esto a la mesa para evitar que en el futuro venga alguien y diga ‘emitimos’”, explica otra fuente conocedora de la discusión en torno al proyecto. Un funcionario lo definió de la siguiente manera: “Antes de que haya déficit, el Estado cierra”.

Milei lo puso en palabras durante una entrevista con radio El Observador : “Lo que estoy haciendo es mandar una reforma que cambie la decadencia argentina desde las instituciones. Esto requiere una regla fiscal, el shutdown : usted hace un Presupuesto, nosotros por ley [lo hacemos] con déficit cero. Cuando se agota el Presupuesto, automáticamente se apaga el Estado. Si usted se agotó todas las partidas, se queda sin plata, no puede operar más, hasta que tenga una ampliación”.

En las charlas iniciales al respecto de cómo funcionaría el shutdown a la argentina , en el Gobierno prevén incluir dentro del texto que tanto las jubilaciones , como los programas sociales , los pagos de deuda y los gastos en seguridad y defensa sean esenciales. Por lo tanto, no se verían afectados por el cierre de la administración pública en caso de tener que activarse el mecanismo.

En la Casa Rosada barajan incluir dentro del texto un proceso previo al shutdown que permita darle la oportunidad al Congreso para definir qué partidas se pueden bajar antes de activar el cierre.

Si el Poder Legislativo no las define, ahí sí se fijarían los gastos esenciales y se cortarían el resto de los movimientos.

Este shutdown —explican voces que conocen del proyecto— complementará el paquete completo que incluye la reforma de la carta orgánica del Banco Central y las penas para quienes emitan en la Argentina.

Por ahora, en la Casa Rosada planean mandar el shutdown como un texto individual, pero en tándem con el resto de las iniciativas para preservar el equilibrio fiscal.

“El shutdown se suma a las reglas fiscales y a los cambios en la carta orgánica del Banco Central, que busca devolverle a la entidad el mandato de defensa del valor de la moneda”, refieren fuentes libertarias.

De momento, el shutdown está en una etapa de discusión, porque no empezó a escribirse el texto. La forma de instrumentarlo es parte importante de las idas y vueltas con sus ministros abocados al tema.

Hay fuentes de la Casa Rosada que ya prevén que, para habilitar el shutdown , se deba también incluir una modificación de la ley de administración financiera vigente.

El año pasado, el Presidente ya había mandado al Congreso el proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, con el que quiso blindar el equilibrio fiscal mediante sanciones penales. Pero no tuvo eco en el Legislativo y quedó en la nada.

Cuando fuentes de la Casa Rosada son consultadas al respecto, se muestran más esperanzadas de que, con la actual conformación del Congreso y la sintonía con los aliados, el tratamiento de este paquete reformulado consiga avanzar.

Hasta ahora en el Gobierno no definieron una fecha para enviar estas iniciativas. Algunos miembros del Ejecutivo admiten que el proyecto de shutdown está en ciernes.

“Hay que ver la letra chica; ya hubo reuniones y se está conversando”, agregan los que saben.

Fuente: La Nación