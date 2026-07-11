El segundo equipo titular más veterano del Mundial, la apuesta de Scaloni para los partidos decisivos del Mundial

KANSAS CITY (Enviado especial).- Para los partidos importantes, Lionel Scaloni no duda. Cuando llega la hora de la verdad, apuesta por la vieja guardia . Después de la sufrida clasificación frente a Egipto, en un partido en el que Argentina volvió a mostrar dos caras bien distintas, con errores defensivos durante buena parte del encuentro y una reacción demoledora en los 13 minutos finales, cuando convirtió tres goles para dar vuelta la historia, el entrenador decidió sostener la base y jugarse el pase a las semifinales con el grupo de futbolistas que lo llevó hasta acá. Más allá de que algunos no atraviesan su mejor momento individual, Scaloni entiende que la experiencia pesa. Y mucho .

Salvo frente a Jordania, cuando Argentina ya estaba clasificada y aprovechó para rotar, el técnico siempre eligió a los mismos futbolistas para los partidos decisivos. Ante Suiza volverá a apostar por esa base. Si no aparece ninguna sorpresa de último momento, el equipo que saldrá al Arrowhead Stadium tendrá un promedio de edad de 30,09 años. Será el segundo más veterano que presentó cualquier selección en los casi 100 partidos disputados en este Mundial . Sólo lo supera Irán, que durante la fase de grupos utilizó una formación con 31,27 años de media y ocho futbolistas mayores de 30. Entre los equipos que siguen en carrera, en cambio, Argentina es el más veterano por amplio margen.

La diferencia no se refleja sólo en el equipo titular. También se ve en el plantel. Con un promedio de 29,05 años, la selección es la más veterana de los cuartos de final . Cuando comenzó el Mundial ocupaba el décimo lugar en ese ranking, pero a medida que avanzó el torneo fue dejando en el camino a varios equipos con mayor promedio de edad. El dato también explica otra característica del ciclo: la enorme continuidad que tuvo el grupo campeón del mundo. De los 26 convocados, 19 ya habían estado en Qatar 2022 , una base que prácticamente no se modificó después del título.

Scaloni fue consultado por la escasa participación que vienen teniendo los jugadores más jóvenes del plantel, más allá del buen nivel que mostraron en sus clubes y en los amistosos previos al torneo. " Considero que los cambios que hicimos fueron porque pensamos que el equipo podía mejorar de esa manera . En Qatar les dimos lugar a algunos chicos por ese mismo motivo y ahora nos decidimos por otros nombres. Creo que con la entrada de Leandro (Paredes) el equipo mejoró en la circulación y la tenencia, estamos más presentes en campo rival. Si no pusimos a otros jugadores es porque creemos que el equipo está bien así”, explicó el entrenador en la conferencia de prensa de este viernes. Unos minutos antes, en el complejo Compass Minerals, había repetido el equipo que derrotó a Egipto.

En el resto del Mundial, Scaloni casi no recurrió a los futbolistas más jóvenes . El único que sumó minutos fuera del partido ante Jordania fue Nicolás Paz, que ingresó sobre el final frente a Argelia cuando el resultado ya estaba definido. Giuliano Simeone y Valentín Barco sólo jugaron en la tercera fecha, cuando Scaloni preservó a los titulares para los 16avos de final. Tampoco tuvieron lugar en los cruces decisivos otros jugadores con menos recorrido en la selección, como Marcos Senesi o José Manuel López. Cuando mueve el banco, Scaloni suele recurrir a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nicolás González y al 9 que le toque esperar entre los suplentes.

El equipo que buscará el pase a las semifinales tendrá ocho jugadores de 28 años o más y cinco que ya pasaron la barrera de los 30: Lionel Messi (39), Emiliano Martínez (33), Nicolás Tagliafico (33), Rodrigo De Paul (32) y Leandro Paredes (32).

La comparación con Qatar también ayuda a entender el momento que atraviesa este ciclo. En 2022, Argentina fue el tercer plantel con mayor promedio de edad del torneo, detrás de Irán y México. Pero en aquella Copa del Mundo les dio la titularidad a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Alvarez, que entonces tenían 21, 23 y 22 años , respectivamente. Hoy siguen siendo de los más jóvenes del plantel, pero llegan con más de 45 partidos en la selección, un Mundial ganado y el recorrido suficiente para formar parte de esa base que el entrenador considera irremplazable.

Ante Suiza no habrá margen para el error y por eso Scaloni volverá a recurrir a los jugadores en los que más confía . Será apenas la cuarta vez en los 102 partidos de su era que repita una formación de un encuentro al otro. Apostará por ese equipo, además, pese a que algunos futbolistas no atraviesan su mejor momento, como Nahuel Molina en el lateral derecho o Rodrigo De Paul, que había arrancado el Mundial con un buen partido frente a Argelia, pero luego fue bajando su nivel y terminó siendo reemplazado en cada uno de los encuentros que disputó como titular. Después de cuatro partidos con cambios, el entrenador buscará sostener la formación que se enfrentó con Egipto para lo que resta del Mundial , siempre y cuando el rendimiento, y sobre todo los resultados, acompañen.

El examen llegará este sábado, cuando Argentina vuelva a jugar un partido eliminatorio con el peso de ser la campeona del mundo. Para el partido más importante del Mundial, Scaloni no apostará por caras nuevas: volverá a confiar en los de siempre .

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación