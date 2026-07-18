El River de Coudet se llevó un duro golpe en su primer partido post Mundial: Aldosivi le ganó en Salta y lo eliminó de la Copa Argentina

A la espera de la final del mundo entre la Selección Argentina y la de España, comenzó la temporada del fútbol argentino. Y los hinchas de River , que hace apenas algunos días disfrutaron de una nueva función del equipo de Lionel Scaloni que mostró fútbol y personalidad frente a Inglaterra, ahora sufrieron con la decepcionante actuación del Millonario en Salta. Perdió 3-1 con Aldosivi y quedó eliminado de la Copa Argentina tempranamente en los 16avos. de final.

🇦🇷🏆 ¡ALDOSIVI ABRIÓ EL MARCADOR! A los 12', Fernández marcó el 1-0 ante River. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Y2O9p6JXZM

En Salta, el humo de un incendio que se generó en un predio cercano al estadio Padre Martearena fue la señal de una noche que sería tétrica para River. Había gran expectativa por ver al nuevo equipo del Chacho Coudet, que alineó como titulares a dos de los recientes refuerzos: Giovanni González como lateral derecho y Rafael Santos Borré en la ofensiva. Sin embargo, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y hay poco para rescatar como positivo.

Intentó tener la pelota y a partir de allí progresar en el campo de juego. De hecho, tuvo el 80% de la posesión al cabo de los primeros 45 minutos. Pero no le sirvió para nada. A esa altura de la noche salteña, Aldosivi ya ganaba 2-0 por los goles de Tomás Fernández y Nicolás Cordero en la primera media hora de juego.

El primero llegó luego de un disparo de media distancia, un rebote de Lucas Martínez Quarta que habilitó a todos y la posterior definición. El segundo, en tanto, con un ataque vertical que gestaron Federico Laurelli y Matías Godoy por la izquierda, el sector de Giovanni González, quien tuvo un debut para el olvido.

🇦🇷🏆 ¡ALDOSIVI AMPLIÓ EL MARCADOR! A los 30', Cordero marcó el 2-0 ante River. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/2wspHArsHW

Coudet no esperó al entretiempo y mandó a la cancha a otros dos refuerzos: Mauro Arambarri por Fausto Vera y Lucas Beltrán por Juan Cruz Meza. Nada cambió en el segundo tiempo, pese a los intentos de River de acercarse al arco defendido por Ignacio Chicco.

Recién a los 29 minutos del complemento llegó la primera ocasión de claro peligro para el reciente finalista del Torneo Apertura: la tuvo Facundo Colidio, quien ingresó al área en velocidad y remató desviado, exigido por la marca de Nicolás Zalazar. Nunca encontró River la forma de dañar a Aldosivi, que plantó un 5-4-1 con sus líneas bien juntas y se hizo impenetrable.

Fue preocupante lo del Millonario en Salta. En el primer partido de la temporada, se esperaba que todavía no aparezca una versión brillante. Pero le faltó mucho más de lo que le podrá aportar la jerarquía de Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, los dos jugadores de la Selección que se incorporarán al concluir el Mundial. No tuvo ideas ni actitud. Tampoco juego asociado, creatividad ni sorpresa. Fue penoso.

Y el tercer gol de Aldosivi, nuevamente obra de Tomás Fernández, esta vez con un cabezazo desde la medialuna del área tras un rebote de Santiago Beltrán, consumó un papelón histórico para River, que no caía tan temprano en la Copa Argentina desde que Temperley lo eliminara en esta misma instancia en 2024, cuando lo dirigía Martín Demichelis.

🇦🇷🏆 ¡GOLEA EL TIBURÓN! A los 56', Fernández marcó el 3-0 para Aldosivi ante River. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/iUVoZSY024

Un síntoma de la noche catastrófica se observa en Coudet. El entrenador, siempre verborrágico, miró de brazos cruzados el final del partido y casi que ni celebró el gol de Santos Borré que selló el resultado final. Deberá trabajar y mucho para que esta noche olvidable, efectivamente, quede atrás y no marque un punto de quiebre del que le cueste volver.

BORRÉ DESCONTÓ PARA RIVER A los 87', Rafael Santos Borré marcó el 1-3 del Millonario ante Aldosivi, por los 16avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports . pic.twitter.com/4NULvQWjFS

Fuente: Clarín