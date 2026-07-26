El ratón orejudo que vive más alto que ningún otro mamífero del mundo: así soporta el frío y la falta de oxígeno

El ratón orejudo andino , que habita desde el nivel del mar hasta los picos de la Cordillera de los Andes en Chile y la Argentina, llega a encontrarse a altitudes superiores a los 21.981 pies (6700 metros) con temperaturas bajo cero . Para tolerar el frío extremo desarrolló la capacidad de generar más calor corporal en comparación con especies que viven a menor altitud.

Los ratones orejudos andinos llegan a soportar temperaturas de hasta -76 °F (-60 °C) y niveles de oxígeno que representan aproximadamente el 44% de los del nivel del mar, de acuerdo con un artículo publicado en Science . En ese sentido, los especialistas descubrieron cómo logran sobrevivir .

El biólogo evolutivo Jay Storz, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, lideró un equipo que ascendió a numerosas cumbres andinas en busca de pequeños mamíferos . En una expedición de 2020 al volcán Llullaillaco, en la frontera entre Argentina y Chile, capturaron un ejemplar a 22.110 pies (6739 metros) , un nuevo récord mundial para mamíferos, y comenzaron a estudiar la especie en profundidad.

Para su análisis capturaron ratones a diferentes altitudes, los trasladaron al laboratorio y los colocaron en pequeñas cámaras que simulaban el ambiente gélido y un bajo nivel de oxígeno. Descubrieron que los de mayor altitud consumieron oxígeno a un ritmo mayor que los de baja altitud.

El resultado sugiere que los ratones que viven a mayor altura son más activos en el frío . Otro hallazgo fue que, según los análisis metabólicos y genéticos, el temblor muscular ayuda a los de gran altitud a generar calor adicional .

También, las células sanguíneas de estos animales presentan una mayor capacidad para transportar o amortiguar el dióxido de carbono, lo que reduce el riesgo de hiperventilación por respiración rápida a gran altitud.

En el documento científico, los investigadores explican que, hasta hace poco, se creía que las elevaciones extremas de la Puna de Atacama eran inhabitables para los mamíferos debido a la hipoxia severa, es decir, la falta de oxígeno y las temperaturas bajo cero. Los ratones orejudos andinos contradijeron esa idea.

Este mamífero logró prosperar en un entorno hostil gracias a su evolución fisiológica única que le permite mantener su temperatura corporal . Según los especialistas, desarrolló una capacidad termogénica mejorada, lo que significa que puede generar calor de manera más eficiente que ratones que habitan ambientes más cálidos.

Una de las claves es su músculo. Los ratones de tierras altas presentan una mayor capacidad respiratoria mitocondrial en su músculo esquelético. Adicionalmente, evolucionaron para utilizar los lípidos , y no los carbohidratos, como combustible principal para producir calor.

El análisis genético llevado a cabo por los investigadores también reveló que tanto los ratones de tierras bajas como los de tierras altas pueden eliminar compuestos provenientes de una dieta tóxica, lo que también ayuda a la especie orejuda andina a sobrevivir.

Según el documento, el ratón orejudo andino desarrolló genes específicos de biotransformación. Por ese motivo tiene la capacidad de metabolizar toxinas presentes en las plantas de las que se alimenta. A pesar de los hallazgos, aún es un misterio para los científicos por qué estos mamíferos se aventuraron a ascender tanto .

Fuente: La Nación