El papá del nene encontrado muerto en Misiones había denunciado a su exmujer por violencia días antes del crimen

Mientras avanza la investigación, habló el papá del nene de 8 años que fue encontrado degollado en su casa de Misiones y reveló que había denunciado a su exmujer por violencia solo cuatro días antes del crimen.

El hombre aseguró que la madre de Ilan Mareco Vázquez tenía antecedentes por agresiones y una restricción de acercamiento en su contra.

“Tenía mandamiento de alejamiento y todo. Yo vivía en un alquiler desde hacía un año. Ella no me dejaba en paz, me perseguía y hasta me mandaba a los chicos de noche. Por ese motivo había vuelto a vivir con ella, para que no sufrieran más los chicos”, relató Manuel Vázquez en declaraciones a Misiones Online.

Según explicó, el último episodio ocurrió el jueves, cuando decidió abandonar nuevamente la casa: “Ella me atacó, me levantó a las trompadas de la cama . Agarré mis cosas en una mochila y me fui. Fui a la comisaría e hice la exposición para sacar mis cosas”.

“Como era feriado, me dijeron que el trámite iba a pasar al juez y que se iba a solucionar el lunes. El lunes nos encontramos con la tragedia” , lamentó.

En ese sentido, contó cómo recibió la noticia: “Yo estaba trabajando en la Candelaria. Me llamaron y me dijeron que habían matado a mi hijo . Me preparé y me vine, pero ya era demasiado tarde. No hay consuelo para mí. Él no tenía nada que ver, era un bebé de ocho añitos”.

El padre sostuvo que nunca imaginó que la mujer pudiera atacar al nene. “Ella nunca me amenazó por el bebé. Me decía que yo me iba a colgar solo si no volvía. Hizo esto para lastimarme , para que yo me cuelgue solo”, aseguró.

Al hablar del vínculo entre la acusada y el chico, admitió que todavía no encuentra una explicación para lo ocurrido: “A la hija más grande no la quería mucho, le vivía pegando. Pero a Ilan ella lo quería demasiado. Él la abrazaba, la besaba, le decía ‘mami’. No sé por qué hizo eso”.

Sus declaraciones se suman al testimonio de familiares que denunciaron un contexto de violencia dentro de la casa. En las últimas horas, una tía del nene aseguró que la mujer maltrataba físicamente a sus hijos y que los golpeaba con un cinto y un garrote, un relato que forma parte de la investigación que intenta reconstruir qué ocurrió antes del crimen.

En ese contexto, Vázquez pidió que la acusada continúe detenida. “Pido justicia y que la metan presa, que no la larguen. Que se haga justicia por mi bebé”, reclamó. La investigación busca determinar las circunstancias en las que murió el nene de 8 años.

Fuente: TN