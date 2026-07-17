El padre de Ángel López fue encontrado golpeado y alcoholizado en la calle: el cruce de versiones con su pareja

La investigación por el crimen de Ángel López sumó en las últimas horas un nuevo episodio rodeado de versiones contrapuestas. Luis López, padre del nene asesinado en Comodoro Rivadavia , fue encontrado golpeado y alcoholizado en la calle, y su relato ante la Policía chocó con la explicación que dio su pareja, Lorena Andrade.

Todo ocurrió después del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 . Un llamado alertó a la Comisaría Cuarta sobre la presencia de un hombre tirado en el cruce de Polonia y 10 de Noviembre.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a López con signos visibles de haber sido golpeado y sin poder explicar cómo había llegado hasta allí.

Ante esta situación, los efectivos decidieron trasladarlo al Hospital Regional , donde los médicos constataron que las heridas eran leves y que el hombre no corría riesgo de vida.

Horas después, López declaró ante la Policía que había tenido una discusión con su pareja , Lorena Andrade, y con un sobrino de la mujer, quienes —según su testimonio— lo agredieron físicamente durante la pelea.

Sin embargo, Andrade salió a desmentir las versiones que la señalaban a ella y a su sobrino como responsables de una agresión contra su pareja.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas , la mujer sostuvo que ese día estuvieron viendo el partido de la Selección argentina y, según su testimonio, López “ tomó y se puso mal porque se acordó de Ángel ”.

De acuerdo con su relato, tanto ella como su sobrino intentaron impedir que saliera de la casa en ese estado. “Quería ir a la calle, lo quisimos frenar con mi sobrino, se cayó y se terminó yendo hasta que lo encontraron”, afirmó.

Andrade insistió en que ni ella ni su familiar lo golpearon y aseguró que las versiones que hablan de una agresión son falsas. “No es como dicen los portales. Él no denunció a nadie y nosotros no lo golpeamos . Somos quienes estamos en todo y tratamos de contenerlo. Él ya no da más”, expresó.

Por último, la mujer apuntó contra el Poder Judicial de Comodoro Rivadavia por la falta de respuestas en la causa por el crimen de Ángel y calificó la situación como “horrible”.

“Es la ciudad de la corrupción ”, disparó Andrade, quien remarcó que Luis López sigue viviendo con ella y que ambos continúan luchando por justicia para su hijo.

Mariela Altamirano , la madre de Ángel, y su novio, Michael González , están detenidos por homicidio agravado por el vínculo y alevosía, y homicidio simple agravado por alevosía, respectivamente.

En caso de ser condenados, la única pena en expectativa es prisión perpetua.

Fuente: TN