El Mundial más grande de la historia: estadios al 100%, promedio de gol récord y una audiencia digital nunca vista

El Mundial entró en su tramo decisivo. La primera edición disputada por 48 selecciones no solo amplió el mapa deportivo y llevó el torneo a tres países -Estados Unidos, México y Canadá-, sino que también estableció nuevas records de asistencia, consumo de contenido digital, infraestructura tecnológica y operación logística.

Al cierre de los octavos de final se habían disputado 96 partidos, con 280 goles: un promedio de 2,92 por encuentro (vs. los 2,69 de Qatar 2022, pero con menos selecciones y partidos disputados) . En esta instancia, más de 6,25 millones de personas habían pasado por los estadios y las plataformas digitales de la FIFA acumulaban 20.000 millones de reproducciones de video.

Los datos surgen de un informe oficial difundido por la FIFA después de los octavos de final, que retrata un torneo de proporciones inéditas: estadios ocupados casi en su totalidad, audiencias televisivas récord en los países anfitriones, millones de interacciones en redes sociales y un despliegue tecnológico capaz de transportar 13 millones de gigabytes durante la competencia.

La concurrencia total llegó a 6.259.584 espectadores, con una ocupación del 99,7% de las localidades disponibles . El promedio fue de 65.204 personas por partido, una cifra favorecida por el uso de algunos de los estadios más grandes del norte de América.

El estadio de la Ciudad de México (antes el Azteca donde Diego Maradona marcó el mejor gol de la historia de los mundiales) reunió las mayores multitudes: recibió a 80.824 espectadores en cada uno de los cinco encuentros que organizó, para un total de 404.120 asistentes. Además, una concurrencia de 70.649 personas en Dallas permitió que la asistencia histórica acumulada de los mundiales superara la barrera de los 50 millones.

El gol decisivo de Enzo Fernández ante Egipto tuvo un valor estadístico especial: fue el número 3000 desde la creación de la Copa del Mundo

Fuera de las canchas, los FIFA Fan Festivals de las tres naciones anfitrionas recibieron a más de 7,7 millones de personas . La organización también vendió o asignó 607.350 paquetes de hospitalidad. El 60% fue adquirido por hinchas que buscaban una experiencia premium, mientras que el 40% correspondió a clientes corporativos.

En el juego, Argentina se ubicaba como la selección más goleadora, con 14 tantos (ahora superada en cuartos de final por Francia con 16), y también encabezaba la estadística de circulación: completó 3146 de sus 3446 pases. En total, los equipos realizaron 92.435 pases, a razón de 942 por encuentro.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó además a los cuartos de final después de derrotar por 3-2 a Egipto y extendió a 11 partidos su racha invicta en Copas del Mundo, con nueve triunfos y dos empates. Se trata de la serie sin derrotas más extensa de la Argentina en la historia del torneo.

El gol decisivo de Enzo Fernández ante Egipto tuvo, a su vez, un valor estadístico especial: fue el número 3000 desde la creación de la Copa del Mundo.

Lionel Messi quedó al frente de la tabla histórica de goleadores mundialistas con 21 tantos junto con Mbappé, pero con un partido menos. El capitán argentino convirtió en nueve partidos consecutivos de la Copa del Mundo, otra marca que amplió durante esta edición.

Mbappé aparece en una estadística vinculada con su potencia física: registró el sprint más veloz de la competencia, a 37,6 kilómetros por hora

Messi y el crack francés llevaban ocho goles en el torneo, mientras que Erling Haaland sumaba siete. Nunca antes tres jugadores habían alcanzado al menos siete tantos en una misma Copa del Mundo.

El francés también prolongó su dominio en los cruces eliminatorios: llegó a 12 goles en partidos de eliminación directa, más que cualquier otro futbolista. Su tanto ante Marruecos fue, además, el número 151 de Francia en los Mundiales. Solo Brasil, Alemania y la Argentina habían alcanzado antes esa cifra.

Mbappé aparece también en una estadística vinculada con su potencia física: registró el sprint más veloz de la competencia, a 37,6 kilómetros por hora. El belga Youri Tielemans fue el jugador que recorrió una mayor distancia, con 61,8 kilómetros, y su compañero Timothy Castagne completó el mayor recorrido individual en un partido, con 16,29 kilómetros.

El disparo más rápido fue obra del senegalés Pape Gueye, cuya pelota alcanzó los 131,9 kilómetros por hora. En tanto, el belga Hans Vanaken convirtió desde la mayor distancia: 32,45 metros.

Se vendieron cinco millones de cervezas, 1,4 millones de botellas de agua y 420.000 panchos

El torneo también produjo hitos para varias selecciones. Marruecos se convirtió en el primer representante africano que llegó dos veces a los cuartos de final, después de haberlo conseguido en Qatar 2022, aunque luego fue eliminado por Francia. Noruega avanzó por primera vez entre los ocho mejores y Suiza regresó a esa instancia después de 72 años, además de ganar por primera vez una definición por penales en un Mundial.

La dimensión del campeonato también se refleja en las pantallas. Las redes sociales de la FIFA registraron 30.000 millones de impresiones, 1700 millones de interacciones y 20.000 millones de visualizaciones de video. Frente al mismo período del Mundial de 2022, las impresiones aumentaron un 130%, las interacciones, un 160%, y las reproducciones, un 485%.

Uno de los fenómenos virales fue la celebración conocida como “Viking Row” , que alcanzó 174 millones de reproducciones en TikTok. La actuación de Shakira y Burna Boy durante el partido inaugural obtuvo 135 millones de vistas en Instagram y 49 millones en YouTube.

FIFA.com recibió 187 millones de visitantes únicos , un crecimiento del 25% respecto de Qatar 2022. Al mismo tiempo, la aplicación oficial del torneo y la app general de la FIFA reunieron 50 millones de usuarios y las distintas cuentas sumaron 54 millones de nuevos seguidores.

Uno de los fenómenos virales del mundial fue la celebración conocida como “Viking Row” de la hinchada noruega, que alcanzó 174 millones de reproducciones en TikTok

La Copa también dejó registros televisivos excepcionales. El encuentro de México frente a Inglaterra fue seguido por un promedio de 36 millones de espectadores y se convirtió en el partido mundialista más visto en ese país durante el siglo XXI. La victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos reunió a 36,2 millones de personas y fue el partido de fútbol con mayor audiencia de la historia de la televisión estadounidense.

En Canadá, el partido que marcó la eliminación del equipo local frente a Marruecos tuvo una audiencia promedio de 5,4 millones y llegó al 82,6% de participación entre los canales de televisión abierta.

Sostener semejante volumen requirió un despliegue tecnológico y logístico de gran escala. La FIFA instaló más de 161.000 kilómetros de fibra óptica, una extensión suficiente para rodear la Tierra cuatro veces, y utilizó 4000 dispositivos de red para garantizar la conectividad de los estadios y las sedes operativas.

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Fuente: La Nación