La Tabla Esmeralda es, quizás, el documento más enigmático que legó la tradición hermética a la posteridad . Atribuido tradicionalmente a Hermes Trismegisto , una figura legendaria que combina al dios griego Hermes con el egipcio Thot , el texto fue objeto de estudio durante siglos . Según la BBC , aunque no existe evidencia de que la tablilla original haya existido físicamente, su contenido sobrevivió milenios e influyó en figuras intelectuales que van desde el teólogo San Alberto Magno hasta el físico Isaac Newton.

El documento, cuya autoría real permanece oculta bajo el velo de autores anónimos, tuvo su primera aparición documentada en el mundo árabe medieval . Las versiones más antiguas se encuentran en manuscritos de los siglos VIII al X , como el Libro del Secreto de la Creación . Los eruditos debatieron si su origen es caldeo, gnóstico o incluso taoísta, ya que su máxima más célebre es: “Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo ”, un principio que los ocultistas llaman Ley de Correspondencia .

La relevancia de este texto reside en su función como pilar de la alquimia, donde la Tabla Esmeralda no es solo una pieza literaria, sino, como señala el autor Yonas L. Lunata en Quora , un medio para alcanzar el objetivo último del alquimista: la creación de la piedra filosofal . Esta sustancia, capaz de transmutar metales y otorgar la vida eterna, se presenta como el resultado de una interpretación metafórica de 13 preceptos. En este sentido, la obra trasciende el laboratorio, y fue analizada por el psiquiatra Carl Jung como una representación de los procesos de individuación , donde el plomo y el oro simbolizan la psique humana en constante evolución.

Durante el Renacimiento, el interés por la Tabla se alejó de lo estrictamente experimental, donde Britannica explica que lectores de la época, como Johannes Trithemius, reinterpretaron los versículos como una declaración de principios metafísicos sobre la naturaleza de la realidad y la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. La idea de una unidad primordial que da origen a la multiplicidad del mundo se convirtió en el eje de los estudios herméticos renacentistas .

La transmisión de este conocimiento hacia Occidente ocurrió principalmente a través de traducciones latinas realizadas por figuras como Hugo de Santalla y Platón de Tívoli en el siglo XII . A pesar de los errores de traducción , que dotaron al texto de un aura de misterio, su influencia fue masiva. Isaac Newton, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar la alquimia, realizó su propia traducción del texto , guardándola entre sus documentos personales. Para Newton, la alquimia era una fuente válida de conocimiento sobre la naturaleza , aunque su enfoque chocaba con la ciencia mecanicista que él mismo ayudó a consolidar.

La modernidad, sin embargo, trajo el escepticismo, ya que durante el Siglo de las Luces , eruditos como Isaac Casaubon comenzaron a cuestionar la antigüedad del texto y sugirieron que se trataba de una falsificación tardía . Pese a esto, el interés no decayó y, a finales del XIX, figuras como Helena Blavatsky rescataron el texto para la teosofía . La Tabla sigue como una invitación al análisis profundo y, como concluye el texto de la Tabla en su decimotercer precepto: “ Lo que he dicho acerca del funcionamiento del Sol se ha cumplido y terminado ”.

Fuente: La Nación