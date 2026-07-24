El gobierno cordobés defendió un instituto de la carne que está en la mira de Sturzenegger

Este mediodía, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, visitó la Exposición Rural de Palermo, donde volvió a destacar al campo y a la agroindustria como los principales motores productivos de su provincia. Durante una recorrida por la muestra reivindicó el aporte del sector a la economía cordobesa. Sin embargo, al ser consultado por las retenciones y por el posible cambio en el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), evitó responder y dejó las definiciones en manos de su ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, quien defendió el rol del instituto.

“Estamos en una fiesta de la producción, acompañando al agro y acompañando a la agroindustria” , afirmó Llaryora al iniciar su recorrida por el predio de Palermo. Luego destacó el peso que tiene el sector para la economía provincial: “La potencia y el motor productivo de Córdoba es la agroindustria. Ahora también la tecnología, con todas las empresas tecnológicas que están surgiendo en Córdoba y que acompañan transversalmente al campo y a la industria” .

El mandatario señaló que llegó a la exposición para acompañar a la Mesa de Enlace cordobesa, recorrer los distintos stands y saludar a productores y empresarios que participan de la muestra. “Córdoba es un motor productivo del país. Lo que sabemos nosotros es trabajar, producir, trabajar, producir; vinculamos lo público con lo privado y eso es lo que venimos a hacer”, agregó.

La visita se dio en medio de dos temas que dominan la agenda del sector. Por un lado, la expectativa por la posibilidad de nuevos anuncios para el campo durante el acto inaugural de la Exposición Rural pasado mañana. Por otra parte, la discusión que se abrió esta semana luego de que trascendiera un borrador de anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger para que los aportes al Ipcva dejen de ser obligatorios para ser voluntarios.

Consultado sobre esta última iniciativa, Llaryora prefirió no fijar una posición y respondió brevemente: “Acá le dejo al ministro” , antes de ceder la palabra a Busso. El ministro de Bioagroindustria de Córdoba defendió el rol del instituto y consideró que existen otras prioridades si el objetivo es aliviar la carga que enfrenta el sector. “Creo que hay temas más importantes que abordar que ese. Porque la promoción de la carne vacuna mucho tiene que ver con el trabajo del Ipcva”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que el debate debería pasar por otro reclamo histórico del agro. “Si uno quiere aliviar la carga al productor tendría que tomar, por ejemplo, la decisión de eliminar retenciones. Me parece que es mucho más gravoso que una política de promoción que tanto bien le ha hecho al sector ganadero” , afirmó.

Además, destacó el aporte que, según consideró, realizó el organismo para posicionar la carne argentina en el exterior. “Si hoy la carne argentina tiene un reconocimiento, mucho tiene que ver el Ipcva” , señaló.

Llaryora tampoco respondió cuando fue consultado por las declaraciones que había realizado ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, quien descartó que el presidente Javier Milei anuncie nuevas medidas para el agro durante la inauguración oficial de la muestra este domingo. Frente a esa pregunta, el gobernador desvió la conversación hacia las obras que se ejecutan en Córdoba y dio por finalizado el intercambio con la prensa.

Ayer, durante una visita al predio de Palermo, Caputo buscó bajar las expectativas del sector al afirmar que “no hay que esperar ningún anuncio en particular” . El ministro recordó que las medidas para el agro “ya se hicieron hace dos meses” y sostuvo que futuras rebajas de retenciones dependerán del margen que otorgue el superávit fiscal.

La discusión sobre el Ipcva tomó fuerza esta semana luego de que trascendiera el mencionado anteproyecto de la oficina de Sturzenegger. La posibilidad generó un fuerte rechazo de la Mesa de Enlace y cámaras frigoríficas, que advirtieron que un cambio de ese tipo pondría en riesgo el funcionamiento del organismo encargado de promover la carne vacuna argentina en los mercados interno y externo.

Más allá del rechazo de la Mesa de Enlace, la Sociedad Rural de Santa Fe comunicó otra postura. Dijo que “observa con mucha preocupación las manifestaciones públicas de entidades que integran el Ipcva, quienes se arrogan la representatividad de todos los productores al manifestarse en contra de la eliminación de la obligatoriedad del aporte”.

“Resulta engañoso el comunicado de dichas entidades, ya que se habla de la disolución del instituto, cuando lo que se va a modificar es únicamente la forma de financiamiento: de obligatoria a voluntaria. Desconocemos si las entidades de segundo grado que conforman CRA han dado su aval a estas manifestaciones. Al menos desde Carsfe, que nuestra Sociedad Rural integra, no se ha expresado su Consejo Directivo, que conformamos todas las Rurales de Santa Fe", dijo.

Agregó: “Por lo expuesto, esas entidades no pueden hablar en nombre de todos. El productor santafesino no fue consultado y rechaza seguir financiando de forma obligatoria, por cada animal que va a faena, a un instituto que no rinde cuentas y que no representa sus intereses”.

Fuente: La Nación