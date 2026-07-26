El hijo de la mujer investigada por la muerte de su beba en Villa Gesell pidió que “esté presa o en un psiquiátrico”

Tras la muerte de Isabella, una niña de dos años en Villa Gesell , la Justicia reactivó el inquietante prontuario de su madre, Lucía Sosa, quien ya había sido juzgada y absuelta en 2018 por el presunto homicidio de otra de sus hijas.

En medio de la espera de la autopsia para determinar si se trató de una broncoaspiración o de un filicidio, Lucas Ruiz , el segundo hijo biológico de la mujer que fue dado en adopción, rompió el silencio con un reclamo desesperado .

“Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico . Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar”, expresó el adolescente en diálogo con TN .

Y en ese sentido, la responsabilizó por la muerte de Isabella y otra dos hermanas.

“Vuelve a ser una historia que se repite. Nosotros creímos que esto ya había cerrado hace muchos años. Luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años y que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión, matando a otra de mis hermanas, duele muchísimo ”, afirmó.

Fuente: La Nación