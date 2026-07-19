El gran adelantamiento de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: pasó a Lawson y a Gasly

Franco Colapinto sacó un buen saldo del Gran Premio de Bélgica: había partido en la 11° posición y luchó para terminar 10°, con lo que sumó un punto y acumula 19 unidades después de diez fechas de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El argentino tuvo varios momentos destacados en Spa Francorchamps. Como es costumbre, hizo una gran largada y llegó a trepar hasta la séptima posición, en momentos en que Lewis Hamilton tocaba a George Russell y dejaba al piloto de Mercedes fuera de carrera.

Pero en la vuelta 30° se vio lo mejor del pilarense, cuando Liam Lawson y Pierre Gasly luchaban por quedarse en la 10° posición. En esos momentos, mientras el neocelandés y el francés medían sus autos, apareció Colapinto por adentro para dejar atrás ambos autos en la recta de Kemmel, para meterse en la zona de puntos.

A partir de allí, el argentino de Alpine se quedó con la posición hasta el final, más allá de que su compañero, Gasly, arremetió por superarlo y a punto estuvo de hacerlo. Solo gracias a la defensa de Franco es que pudo terminar su sexta carrera en la que rescató al menos un punto, después de China (1 unidades), Miami (6), Canadá (8), Cataluña (1), Silverstone (2).

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Fuente: La Nación