El Gobierno no decretará feriado y prepara un festejo protocolar para recibir a la selección

Con el feriado anunciado por el presidente Javier Milei desactivado, en el Gobierno preparan un recibimiento “protocolar” en Ezeiza para el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico que aterrizará esta tarde en el país. El agasajo, previsto para las 18, aproximadamente, será sin presencia del Poder Ejecutivo.

Según pudo saber LA NACIÓN, en la pista de aterrizaje del aeropuerto Ministro Pistarini habrá un recibimiento como el que reciben los jefes de Estado, con presencia de Granaderos, Fuerzas Vivas y la Fanfarria Alto Perú. Desde allí los juzgadores se dirigirán al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en Ezeiza, y luego cada uno seguirá camino a un destino propio.

Según fuentes oficiales, hubo un intercambio entre un allegado a la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, con dirigentes de la AFA para coordinar la llegada del seleccionado. De ese diálogo se conoció que la decisión de los jugadores fue que no querían un festejo masivo. “Agradecieron y explicaron que preferían no tener los festejos”, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por LA NACION .

Desde semanas atrás, Milei había puesto a disposición la Casa Rosada para recibir al equipo, si es que los jugadores así lo deseaban. Ayer, el Presidente anunció un feriado para el día que se dispusiera la celebración. Finalmente, se dará marcha atrás y mañana habrá actividad normal.

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

Esta mañana, cerca de Milei, descartaron que se hubiera tratado de una decisión prematura antes de saber qué haría la selección. “Se puso a disposición como todo lo relativo a la Casa Rosada o el helipuerto o festejos en el Obelisco”, graficó una fuente oficial.

Desde el primer momento en la Casa Rosada apuntaron que la línea a seguir era la que impusieran los jugadores desde Estados Unidos, antes de emprender el regreso.

“Estamos aguardando una comunicación oficial con la selección para determinar los pasos a seguir”, dijo anoche una fuente oficial. La respuesta de la AFA, finalmente, llegó este lunes y se dispuso que no se organice una celebración masiva.

Tras la derrota y la premiación por el subcampeonato, se empezó a conocer que solo una parte del seleccionado volvería al país. En tanto que el resto se quedaría entre Estados Unidos o viajaría a Europa para incorporarse a sus clubes o comenzar un período de descanso, como informó la AFA en un comunicado. Entre la delegación que aterrizará esta tarde en Ezeiza no estará Lionel Messi, el capitán.

Según reconstruyó LA NACIÓN, la propia Karina Milei transmitió en la previa al partido al Comité de Seguridad que se trataba de algo completamente “apartidario” y para el que se necesitaba la coordinación de todas las fuerzas. Emprendió así una cruzada que apuntaba a dejar “cualquier diferencia ideológica” para coordinar el operativo.

“Esto es apartidario. Necesitamos la colaboración de todos: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay que lograr que la recepción sea la mejor de todas. Coordinada y sin ideologías”, fue el mensaje que transmitieron desde la Secretaría de la Presidencia. Finalmente, todo quedó desactivado este lunes ante la negativa del equipo a celebrar.

“Serán recibidos por una autoridad del aeropuerto y una guardia de honor de fuerzas federales. Sin ningún funcionario”, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Luego, el traslado al predio de Ezeiza, estará a cargo de la seguridad el ministerio bonaerense.

Fuente: La Nación