El gobierno inició el trámite para cubrir otro cargo clave en Comodoro Py, donde se investiga la corrupción

Desde este lunes, y oficialmente para la Casa Rosada, Martín Irurzun - el emblemático juez federal de Comodoro Py- ya no integra la nómina del Poder Judicial . El sábado cumplió 75 años y el Gobierno no convalidó la prórroga solicitada para continuar cinco años más en el puesto. El Ministerio de Justicia envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura para que se avance en el concurs o para cubrir ese sillón clave de la Cámara Federal de Apelaciones.

"Habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente", sostiene la nota firmada por Lucas Somigliana, Director Nacional de Relaciones con el Poder Judicial que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación que dirige Juan Bautista Mahiques.

Pese a que en al víspera del inicio de la feria judicial de invierno Irurzun había conseguido un fallo favorable del fuero Contencioso Administrativo para que su planteo sea analizado por la Corte Suprema de Justicia, el tiempo le jugó en contra.

"La petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación del artículo 4° del Reglamento para la Justicia Nacional, razón por la cual corresponde denegarla", resolvió el máximo tribunal.

Sin tiempo disponible para revertir por la vía judicial la decisión del Presidente de la Nación, Irurzun es considerado para el Poder Ejecutivo un ex juez.

El sábado el magistrado cumplió 75 años, la edad límite que estipula la Constitución Nacional para que los jueces continúen en su cargo, salvo que haya acuerdo del Senado de la Nación para concederles una prórroga por cinco años más. Este trámite tiene curso siempre y cuando el Presidente avale esa solicitud.

Es el trámite que inició Carlos Mahiques -padre del Ministro de Justicia- , quien obtuvo el visto bueno del presidente y con marcada celeridad se remitió su pliego al Senado para que la aprobación lo habilite a continuar desempeñándose en la Cámara Federal de Casación Penal hasta los 80 años.

"Es potestad plena del Jefe de Estado conceder o no una prórroga", indicaron a Clarín fuentes oficiales cuando se consultó sobre las antagónicas posturas adoptadas en ambos casos.

"Se busca un cambio en esa Cámara estratégica", indicaron fuentes de la Casa Rosada.

La Cámara de Apelaciones es la responsable de revisar todo lo que los jueces de instrucción resuelven en los expedientes: procesamientos, faltas de mérito, sobreseimientos, prisiones preventivas, medidas cautelares (embargos, inhibiciones de bienes, prohibición de salida del país).

Recientemente, mientras se rechazó la prórroga pedida por Irurzun, el Jefe de Estado envió a la Cámara Alta dos pliegos (entre otros) para cubrir dos puestos en la Cámara Federal de Apelaciones: el juez Pablo Bertuzzi que de forma provisional ya se desempeña allí, y el del actual magistrado del fuero Penal Económico Pablo Yadarola.

A diferencia de los primeros dos años de gestión, la Casa Rosada mira con particular atención los puestos vacíos en los Tribunales de Retiro, donde se investiga la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero.

En ese marco se produce la vacante del cargo que por más de dos décadas ocupó Martín Irurzun. El Ministerio de Justicia fue el primero en informar al presidente del Consejo de la Magistratura -quien a su vez es la cabeza del Poder Judicial, Horacio Rosatti- que ese puesto se encuentra vacante.

"Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia".

En consecuencia, sostiene el funcionario del Ministerio de Justicia, "habiéndose producido la vacante definitiva en el cargo, le solicito tenga a bien arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente ".

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, la nota ya se remitió a la Comisión de Selección, encargada de diseñar, administrar y llevar adelante los concursos públicos para cubrir las vacantes de jueces en los tribunales nacionales y federales del país.

Es decir: se dio el primer paso para comenzar con el trámite de cobertura de este puesto clave en Comodoro Py.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín