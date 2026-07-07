El Gobierno confirmó que mantendrá la custodia a Adorni por motivos de seguridad

En su segunda conferencia de prensa desde que asumió el rol de portavoz presidencial, Adrián Ravier se refirió a la situación que atraviesa su antecesor, Manuel Adorni , en medio de la investigación que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito, y confirmó que el Gobierno mantendrá la custodia por “motivos de seguridad” .

“Por ahora se mantiene”, ratificó este martes. Respecto de si en Casa Rosada se desató una auditoría interna a partir de la renuncia del además exjefe de Gabinete, aseguró que se trata de un “tema de la Justicia”: “Estas personas tienen que declarar en la Justicia. No tenemos internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que lleva adelante la Justicia, que interrogará y llevará adelante todo ”.

Fuente: La Nación