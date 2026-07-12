El Gobierno apunta a que el debate parlamentario domine la agenda de la segunda mitad del año

A dos semanas de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, en medio de un escándalo político y judicial que se estiró por cuatro meses y generó un fuerte empantanamiento del oficialismo, en la Casa Rosada sienten que lograron dar “vuelta de página ”. Y de cara a lo que viene en el próximo semestre , apuntan a una estrategia en la que la discusión parlamentaria domine la agenda pública .

Dentro de esa discusión, el mayor caudal de temas tendrá que ver con la agenda fundamentalmente económica , con eje en las reformas en ese área que busca el oficialismo. Mientras que, en paralelo, estará la reforma electoral con el objetivo de que no haya PASO en 2027 y los anuncios de las distintas carteras.

“El gran debate publico del Gobierno se va a dar en el Parlamento” , sintetizan desde el corazón del oficialismo. “Los cambios se tienen que dar allí”, agregan en línea con lo que buscan ser: “el Gobierno más reformista de la historia”. Esa es también la línea que se busca dejar bien claro en materia de comunicación: que los cambios que se tienen que dar, deben ser desde el Poder Legislativo.

Por lo pronto, en el Gobierno están aliviados y convencidos de que “ya se reactivó” el control de la agenda y la comunicación de la gestión, que habían perdido desde el comienzo del escándalo de Adorni. Y que, pese a los diferentes intentos por retomarlo, el drenaje de información desde los tribunales de Comodoro Py, en los que Adorni es investigado por presunto enriquecimiento y posibles dádivas , impidió hacerlo. Lo mismo frente a la presión en el Parlamento, en el que la oposición buscaba la interpelación.

En el oficialismo apuntan a que esos primeros pasos de cambios en materia de comunicación se dieron, primero, con los nombramientos del vocero Adrián Ravier y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa. A eso sumaron poco después: “La salida de Manuel y la llegada del Colo” , en referencia a Diego Santilli , en la Jefatura de Gabinete.

En Comunicación, mientras que Ravier se enfoca en lo político, Fernández ocupa una plaza en la mesa política para dar su visión técnica de qué y cómo se debe comunicar.

Con el cambio de Santilli por Adorni creen que se dio “la primera vuelta de pagina en lo político y reactivó la agenda” , según definen en Balcarce 50. “Reactivamos la gestión en la opinión pública y en los medios”. El alivio es extendido en las filas libertarias.

En esa reactivación y los cambios que se buscan en el Congreso tiene un rol clave l a búsqueda de avanzar con el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que fue el tema de la última reunión de Gabinete.

La maquinaria comunicacional en especial para los proyectos económicos incluye las conferencias de Ravier , la voz del titular del Palacio de Hacienda, Luis Toto Caputo , “para los mercados”, y entrevistas del propio Milei hablando sobre el tema.

Por estas horas hasta se piensa en una posible cadena para transmitir todos los detalles de los cambios en la carta orgánica del BCRA , en lo que consideran una de las principales directrices del proyecto económico de la administración libertaria. Y cuyo texto final estaría listo en las próximas semanas, según dejan saber desde el Ejecutivo.

“El gobierno tiene para adelante tres grandes líneas de trabajo” , agregan. El grueso de lo que viene está dado por todas las reforma grande a nivel económico con los cambios en la carta orgánica del BCRA y la posible ley de shut down, al estilo de lo que sucede en Estados Unidos.

A eso suman el próximo debate parlamentario con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y también que la próxima semana se buscará incorporar modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal , tras intercambios de consultadas con Colegios de contadores, según detallan fuentes al tanto del tema. Luego también será tiempo de la discusión parlamentaria en sesión por por Súper RIGI , que ya se giró a Senadores.

“Eso va a dominar la agenda de las próximas cuatro semanas” , apuntan en Balcarce 50. A la par de esa agenda económica estará la política , que estará encabezada por Santilli, con el respaldo de Karina Milei . Estará apuntada a las reformas políticas y electorales. Con un lugar central en el intercambio y discusión con los gobernadores.

Sobre ese último punto, en el que el apoyo de los mandatarios provinciales es central para la aprobación en el Congreso, de cara a eliminar las PASO, en Casa Rosada advierten un dato clave en materia de apoyos: “Para el presidente es tan o más importante el apoyo en el tema económico, que en lo político”, dicen sobre el aval que esperan tener de los mandatarios provinciales en lo que tiene que ver con los proyectos económicos como el de los cambios en la carta orgánica del BCRA.

Eso, para el Gobierno, es una suerte de directriz sobre lo que viene, para impedir la emisión económica para auxiliar al Tesoro. En cuanto a lo que se espera más allá de esos puntos fundamentales a nivel económico y político, el Gobierno también apunta a otros temas que involucran a la cartera de Federico Sturzenegger , con proyectos de futuro, que tiene que ver con la ley de sociedades autónomas, el mundo de la Inteligencia Artificial (IA), al igual que el Súper RIGI.

En paralelo a eso, la idea es que también siga habiendo trabajo “interministerial”, como el que se da alrededor de la asistencia a Venezuela, desde que sufrió el doble terremoto dos semanas atrás y Argentina envió ayuda, en un trabajo que incluyó a Defensa, Seguridad, Salud, Capital Humano y Relaciones Exteriores.

También se esperan, para los próximos días, anuncios vinculados al área de Salud, que estará informando obras en el Hospital Pedro Garrahan ; en el área de Educación, ya hay satisfacción por los resultados que se comunicaron de las pruebas Aprender, una de las primeras comunicaciones de esta nueva etapa.

En el área de Relaciones Exteriores apuntan a que se viene de concretar , los viajes que en las siguientes semanas hará el presidente, con agenda oficial en Perú, Ecuador y Colombia, además de Brasil.

También se comunicarán novedades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con “medidas preventivas para temas vinculados al posible efecto climático de ”El niño". Y habrá anuncios en cuanto a prepagas para las fuerzas de seguridad.

Con la nueva organización comunicacional con Ravier como vocero y Fernández en el área de Comunicación y Prensa, está idea de sumar, además de conferencias todos los martes, otras que sean por “temáticas” y por regiones.

“Este es un gobierno que, por definición, no corta cintas” , dijo un hombre del Gobierno en relación a lo que viene y distinguiéndose de sus predecesores. Si no que, insistió, está fundamentalmente más orientado “al paquete de reformas”. Para eso recuerdan que el mandatario cerró su última reunión de Gabinete , este jueves 9 de julio: “Sigamos haciendo el gobierno más reformista“.

Fuente: La Nación