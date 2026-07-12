El giro de los Milei en busca de supervivencia y el temblor que viene en el planeta de los Macri

El jueves, poco antes de las 11 de la mañana, Javier Milei caminaba desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana junto a varios ministros y colaboradores de la primera línea de su Gobierno, cuando de repente decidió cambiar los planes de todo su equipo: “Después del Tedeum, ¿se quedan un ratito así les cuento lo que estoy laburando con Toto Caputo, Sturzenegger y Bausili?”

Desde luego, era difícil decirle que no. Algunos tuvieron que suspender almuerzos y otros anunciaron que llegarían tarde a sus encuentros sociales armados por el feriado del 9 de Julio. Milei quería hablarles de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que considera trascendente y que vislumbra como parte de su legado, aunque -a la vez- viene a sepultar su ilusoria promesa de campaña de cerrar el organismo. El proyecto legislativo procura suprimir por completo el financiamiento al Tesoro y contempla la pena de prisión y que el delito sea imprescriptible para los funcionarios que avalen la emisión monetaria.

Así lo diría ante el Gabinete durante una reunión de algo más de una hora, sin interrupciones, salvo la que el Presidente se haría a sí mismo, tal vez, para quebrar el estado de tedio en el que observaba a algunos de sus funcionarios.

“Ahora estoy puteando menos, ¿vieron? -dijo-. Creo que no voy a putear más, así ustedes pueden hacer bien su trabajo. ¡Mirá lo que están haciendo conmigo, Colorado!” .

Diego Santilli hizo el ademán de largar una carcajada, algo incómodo porque todas las miradas se dirigieron hacia él. Era el primer halago que le dirigía Milei desde que asumió la Jefatura de Gabinete. Un proverbio libertario indica que, con Milei, a veces es mejor pasar inadvertido . Ya se sabe: las muestras de cariño de hoy pueden ser la condena de mañana. La actual gestión se devoró a tres hombres que ocuparon el sillón de coordinador de ministerios en dos años y siete meses y eso que los tres, se suponía, eran amigos de Milei.

Mientras Santilli sonreía, el resto de los ministros, que hasta no hace tanto casi que presumían de los improperios presidenciales, esta vez aplaudían. La escena duró pocos segundos, los suficientes como para dejar instalada la idea de que Milei ya piensa en 2027, y que hará lo que sea necesario para obtener la reelección. ¿Vuelve el Milei menos intransigente? ¿Regresa el Milei que puede sublimar sus impulsos internos si existe al final del camino un interés mayor?

Lo ha conseguido en otras etapas, siempre efímeras, por cierto. La última fue tras la derrota legislativa bonaerense que precedió a la contienda nacional, cuando anunció que dejaría de insultar para no darles excusas a sus opositpres. “Con Javier nunca se sabe, pero hoy lo vemos más tranquilo. La salida de Adorni le sacó un peso de encima” , dice uno de los miembros de la tropa digital que trabaja para la reelección.

El primer mandatario dejó en manos de Karina la construcción del proyecto electoral. La secretaria general de la Presidencia, mimetizada con su hermano, también da muestras de pragmatismo. Lo que antes era mala palabra, ya no lo es: la alianza con los gobernadores afines podría avanzar si, ante todo, se fortalece el proyecto reeleccionista de La Libertad Avanza.

La hermanísima abandonó el plan que tenía el año pasado de plantar un candidato a gobernador en cada provincia. Mejor, sentarse a negociar con ellos para poder acelerar las reformas en el Congreso. Solo le falta volver a abrazar a Santiago Caputo, que tuvo antes esa ocurrencia. Pero la osadía no dará para tanto. La relación entre ellos sigue congelada. Trabajo extra para Santilli, que debe lidiar con ambos sectores, mientras se sienta con los mandatarios provinciales y les cuenta que la era del purismo llegó a su fin. Adiós a los Posse, a los Adorni y a quienes soñaban con jubilar a la casta.

Tres nombres bien ligados a la política tradicional (Santilli, Martín Menem y Patricia Bullrich) trabajan para eliminar o suspender las PASO. Tienen resistencia de propios y ajenos. Frente a eso, el Gobierno evalúa incorporar el sistema de colectoras, que permite habilitar listas distintas bajo una misma fórmula presidencial. Un homenaje tardío a Néstor Kirchner , que pensó y explotó un vacío legal del Código Electoral para capturar votos transversales que iban desde el peronismo ortodoxo y la UCR de Julio Cobos hasta el Partido Comunista que conducía Patricio Echegaray.

Los cerebros de campaña mileístas consideran que, como está hoy el panorama, sería arriesgado ir a un balotaje . Contemplan, a diferencia de lo que dice Luis Caputo, hasta la posibilidad de perder con Axel Kicillof. La cosa, incluso, podría agravarse si surgiera un outsider competitivo o un peronista que lograra encolumnar a buena parte de la oposición. La apuesta es a ganar en primera vuelta, es decir, a sumar el 45% de los votos totales u obtener al menos el 40% y superar al rival más cercano por más de 10 puntos porcentuales.

En esa estrategia de alianzas todavía hay muchos interrogantes. La que más debate insume pasa por la Ciudad de Buenos Aires. Hay un esfuerzo de algunos sectores por presentar una incipiente convergencia del PRO y La Libertad Avanza. Hoy no hay nada de eso. Karina, de hecho, tiene serios reparos. Por las dudas, Jorge Macri declaró que irá por la reelección con muchísima antelación.

Los movimientos del alcalde son observados con lupa doble. De un lado, los libertarios, que le propinaron la derrota más dura de la historia al PRO el año pasado y que hasta que estalló el escándalo Adorni pretendían arrebatarle el poder de la mano del ex jefe de Gabinete; del otro, el propio Mauricio Macri, fundador y líder del PRO, que defenderá su bastión ante todo, más allá de que mantiene críticas a la administración de su primo.

La tensión entre los Macri atravesó la primera parte del mandato de Jorge y se agudizó después de la derrota. Las aguas se agitan de tanto en tanto. Las diferencias no solo tienen que ver con la gestión. Mauricio cree que Jorge tiene que hacer el esfuerzo de volver a sumar a Horacio Rodríguez Larreta y, si es necesario, ofrecerle una interna. En la Ciudad dudan.

Karina no descarta poner un candidato propio. Hay quienes le sugieren que le ofrezca esa posibilidad a Patricia Bullrich. Sería un problema mayúsculo para los Macri . La senadora es la que mejor mide.

El Ejecutivo ata su futuro a la economía, aunque prioriza la macro. Ya pasó demasiado estrés con la corrida del año pasado, cuando Estados Unidos tuvo que intervenir en el mercado y lanzar un salvataje inédito. Pero la situación de Donald Trump hoy es diferente. Nadie sabe qué ocurrirá en las elecciones de medio término de noviembre próximo.

Precavido, con la experiencia de haber participado de un gobierno, el macrista, que sufrió la voracidad inflexible del mercado, el ministro Caputo presentó esta semana el programa financiero para 2026 y 2027. Dijo que están garantizados los pagos de los vencimientos de deuda en moneda extranjera y aseguró que serán cubiertos sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales de crédito.

Busca llevar paz y alejar fantasmas. No es poco, pero está por verse si alcanza.

Fuente: Clarín