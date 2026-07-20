El enojo de Lautaro Martínez tras la derrota contra España en el Mundial: “Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha, pero bueno…”

La derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda desilusión entre los integrantes del plantel. Lautaro Martínez expresó su tristeza mediante una publicación en su cuenta de Instagram , aunque también incluyó una frase que reflejó su enojo por no haber podido participar del partido.

“Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno...” , escribió el delantero, quien no ingresó durante la definición. Sus palabras dejaron expuesta su frustración por haber observado desde afuera el encuentro más importante de la competencia.

El atacante acompañó el mensaje con un balance del recorrido de la albiceleste, que volvió a disputar el partido decisivo cuatro años después de haberse consagrado en Qatar 2022. “Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo; esta vez no se nos dio” , manifestó.

Lautaro fue uno de los futbolistas que atravesó con mayor impotencia el desenlace ante España. A pesar de encontrarse entre las alternativas ofensivas del banco de suplentes, el delantero no tuvo minutos y no pudo intervenir cuando el seleccionado buscaba modificar el rumbo de una final adversa.

Su publicación comenzó con un reconocimiento al esfuerzo colectivo, pero la mención a su ausencia dentro del campo se destacó especialmente. “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno...” , señaló.

El futbolista, de todos modos, evitó profundizar sobre los motivos de su ausencia o cuestionar abiertamente las determinaciones del cuerpo técnico. Tampoco mencionó a Scaloni en el texto .

Más allá del disgusto personal, Martínez puso el foco en el logro de haber alcanzado nuevamente la instancia decisiva. La selección defendía el título conseguido en Qatar y estuvo a un partido de obtener la cuarta estrella, pero España se impuso y frustró la posibilidad del bicampeonato.

En otro tramo de la publicación, Lautaro reafirmó su vínculo con el seleccionado y destacó el camino recorrido durante el torneo. “Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO” , escribió con la nacionalidad en mayúsculas.

El delantero también les dedicó unas palabras a los hinchas que viajaron para acompañar al equipo durante la Copa del Mundo y a quienes siguieron cada encuentro desde la Argentina. “Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país” , completó.

El partido contra España estuvo atravesado por el nerviosismo y las protestas. Argentina debió afrontar parte de la final con diez futbolistas , mientras que Scaloni también recibió una tarjeta amarilla por reclamar una decisión arbitral desde la zona técnica.

El entrenador mostró su enojo ante una determinación del esloveno Slavko Vincic y fue amonestado en uno de los momentos de mayor tensión. Desde el banco, el cuerpo técnico buscó alternativas para sostener al equipo en inferioridad numérica, aunque Lautaro finalmente no fue elegido para ingresar.

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Fuente: La Nación