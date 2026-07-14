El Colegio de Abogados de la Ciudad también se opone a la reelección de jueces en el Consejo de la Magistratura

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció contra el intento de algunos jueces de ser reelectos como integrantes del Consejo de la Magistratura .

El organismo fue quien motivó, con su recurso ante la Corte Suprema, el regreso a la vieja ley del Consejo de la Magistratura con cambios en su integración y el retorno del titular de la Corte como presidente del cuerpo.

El directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad aclaró que el regreso a la vieja ley no implica reconocer la posibilidad de que los consejeros sean reelectos , como lo planteó el presidente de la Cámara de Casación Penal y consejero Diego Barroetaveña .

“El fallo precedentemente citado, nada decidió acerca de la reelección de los miembros del Consejo de la Magistratura, desde que ese no fue un tema cuestionado por este Colegio, y por tanto, no incluido en el objeto de la demanda”, aclaró el Colegio de Abogados de la Ciudad.

Indicó que es la ley en vigor la que señala que los consejeros duran cuatro años en sus cargos y solo pueden ser reelectos con intervalo de un período .

Este régimen fue incorporado por la Ley 26.080 en el año 2006 y mantenido sin modificaciones en este aspecto por la Ley 26.855 de 2013.

“Durante casi veinte años fue aplicado pacíficamente, sin que en ningún momento se sostuviera que los precedentes de la Corte Suprema hubieran restablecido el texto originario de la de 1997 que admitía la reelección inmediata”, indicaron.

Y destacaron que la alternancia “garantiza un principio republicano, evita la concentración de poder , favorece la renovación de las instituciones, otorga una mayor participación de los distintos estamentos de la sociedad y fortalece la legitimidad” del Consejo.

Barroetaveña planteó el mes pasado ante la Justicia Contencioso Administrativo, en el juzgado de Enrique Lavié Pico, una acción declarativa de certeza para que avalen su postulación a la reelección.

Dijo Barroetaveña que existe incertidumbre sobre si rige lo normado en la ley original de creación del Consejo de la Magistratura, que permitía la reelección, o si hay que acatar la ley nueva, más reciente, que exige el intervalo de un período para postularse.

La oposición a la reelección de Barroetaveña se da, incluso, en la propia lista Bordó de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que reúne a los jueces federales y nacionales de todo el país.

Ya se pronunciaron contra este intento reeleccionista la agrupación Será Justicia y Fores , una asociación civil preocupada por la transparencia judicial. También lo hizo el kirchnerismo.

La asociación civil Será Justicia se presentó como “amicus curiae” ante el juzgado de Lavié Pico para exigir el rechazo tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada por Barroetaveña.

Fuente: La Nación