Efecto Mundial: por el partido de Argentina, el frío y la caída del consumo, la Costa vive uno de sus peores fines de semana XL

El operador del sector turístico e inmobiliario de Mar del Plata justifica el bajo nivel de reservas registrado para este fin de semana largo en la cercanía con las vacaciones de invierno, que comienzan la próxima semana; en el clima también, que ya no se muestra tan inestable, pero que continúa frío, y -suma a esa enumeración- un factor que termina arraigando al viajero eventual a su propio lugar: el Mundial de Fútbol.

Al parecer, cuando hay partidos de relevancia, ya no solo los de la Selección, el plan familiar y de amigos tiende a volverse "puertas adentro". ¿La elección? Quedarse en la comodidad (y calefacción) de casa, evitando la logística de un viaje y el gasto que puede acarrear ver cuartos de final afuera.

Confían aquí en el turismo espontáneo, que aquellos que llegan a último momento sin anunciarse consoliden un repunte de la actividad. Ahora, el partido de Argentina versus Suiza, este sábado a las 22 , ¿influirá en lo que pase aquí el fin de semana largo?

Más allá del fixture, el operador, como también otros del sector, sumaron a esos factores que tienen a la hotelería y a la gastronomía contra las cuerdas, uno que ya no solo afecta los fines de semana largos o las temporadas, sino a la espina dorsal de la economía local, que es la incesante caída del consumo .

Esta semana, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) informó que las ventas minoristas cayeron un 5,7% en junio a nivel interanual. Hizo un relevamiento a través de su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) en el que midió las unidades físicas medidas respecto al mismo mes del año pasado.

Según la cámara comercial, la caída del 5,7 % profundiza la tendencia que el propio estudio viene registrando en los últimos meses. En abril la baja interanual había sido del 2,6% y en mayo, 5,8 %.

“La caída interanual no es un episodio puntual: se sostiene mes a mes y se profundiza. Necesitamos condiciones para recomponer el poder de compra y sostener la actividad y el empleo formal”, apuntó Adriana Ferreiro, prosecretaria de UCIP.

Aquí, no hubo alzas ni siquiera en fechas clave, como el Día del Padre, y los números que arrojaron los últimos fines de semana largo -hubo dos en junio- ya eran desalentadores. Una tendencia que los sondeos actuales en hotelería terminan de ratificar, con un porcentaje de reservas que araña un magro 25% . En cambio, las plazas extra hoteleras "prácticamente no tienen reservas".

"Tuvimos pocas reservas anticipadas. Probablemente sobre la fecha llegarán visitantes tanto desde el AMBA como de los que llamamos turismo cercanía que tiene una presencia habitual en nuestra ciudad", contó Guillermo Rossi, titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos marplatense.

En su análisis, el martillero hace una enumeración: "Debemos tener en cuenta el clima, el Mundial y también que están muy próximas las vacaciones de invierno, donde seguramente tendremos mayor afluencia turística", sostuvo.

Desde le gremio que nuclea a hoteleros y gastronómicos, Pablo Santín, el secretario general, sostuvo que los antecedentes de los fines de semana largos de junio -Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y Día dela Bandera) dejan "un panorama complejo" de cara al fin de semana largo y al receso invernal, fecha clave para sostener la actividad en temporada baja.

"Ojalá la ciudad se llene de turistas, porque significa más trabajo todos. Pero si miramos lo que pasó en los últimos fines de semana largos y ahora vemos que las reservas apenas superan el 25%, es difícil ilusionarse, pero no perdemos la esperanza de que se de un repunte. El problema es el consumo -dijo-, no creo que el mundial afecte".

Tampoco la pierden en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), que explican el número de reservas en un cambio de tendencia: "La gente decide a último momento, por lo que las reservas se terminan consolidando el día previo o 48 horas antes, y hasta el mismo día sigue llegando gente. El número que tenemos oscila el 25%, pero es muy prematuro decir que no se va a mover", señaló.

"La expectativa -explicaron a medios locales- es que las vacaciones de invierno, sobre todo del 20 hasta el 1 o 2 de agosto, estén por encima del 25% porque nadie reserva con 15 o 20 días de anticipación en los tiempos que corren ".

Fuente: Clarín