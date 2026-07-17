EE.UU. eliminó el alerta especial para Rosario: Pullaro y Javkin valoraron la decisión de la gestión de Trump

El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario destacaron la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de eliminar la clasificación especial de Nivel 2: “Extreme las precauciones” que pesaba sobre la ciudad dentro de la Alerta de Viaje para Argentina. Con esta actualización, Rosario pasa a estar comprendida dentro de la clasificación general asignada al país, Nivel 1: “Tome las precauciones normales”, la categoría de menor riesgo contemplada por ese organismo.

La modificación representa un reconocimiento internacional a la mejora sostenida de las condiciones de seguridad que registra la ciudad como resultado de las políticas implementadas por el Gobierno de Santa Fe en coordinación con el Gobierno nacional, las fuerzas federales, la Municipalidad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. El principal foco de inseguridad en Rosario estaba vinculado a la violencia narco que en los últimos años fue siendo controlada.

La decisión de los EE.UU. fue informada en las redes sociales de la embajada de ese país en la Argentina. "El Departamento de Estado actualizó su Alerta de Viaje para la Argentina. Si bien la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1: Tomar las precauciones habituales, esta actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires, elimina a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) como zona específica de mayor riesgo"

La decisión se conoce un mes después del encuentro que el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. En ese encuentro analizaron la evolución de los indicadores de seguridad en la provincia, el combate contra el crimen organizado y las posibilidades de fortalecer la cooperación bilateral.

El propio Lamelas contó este viernes en las redes el encuentro con Pullaro y destacó los avances de seguridad en la provincia. "Recientemente visité la hermosa ciudad de Rosario, Argentina (hogar de Messi) y, como prometí, gracias a los grandes esfuerzos del gobernador Pullaro y el intendente Javkin para reducir significativamente el crimen y hacerla más segura, recomendamos bajar la Alerta de Viajes de EE.UU. a un nivel típico del resto de Argentina. ¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden florecer allí!", destacó.

I went recently to the beautiful city of Rosario, Argentina (home to Messi) and as promised, because of the great efforts of the Governor Pullaro and Mayor Javkin to significantly decrease crime and make it safer, we recommended to lower the US Travel Alert to a level typical of… https://t.co/anziK9h1lv

Al valorar la actualización de la alerta, el gobernador Pullaro afirmó que “este es un reconocimiento muy importante al camino que decidimos recorrer desde el primer día de gestión. Tomamos decisiones difíciles, cambiamos una forma de enfrentar al delito y sostuvimos ese rumbo aun cuando muchos decían que no iba a funcionar o que estaba condenado al fracaso”.

“Los cambios que la sociedad nos pidió son los que estamos llevando adelante y, poco a poco, los resultados hablan por sí solos. Rosario está saliendo del lugar en el que la habían dejado y comienza a ser reconocida por esa transformación”, sostuvo.

El Departamento de Estado actualizó su Alerta de Viaje para la Argentina. Si bien la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1: Tomar las precauciones habituales, esta actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires, elimina…

El mandatario agregó que “este logro es consecuencia de una política de seguridad pública basada en el control, el orden y el fortalecimiento de las instituciones. Haber dejado atrás un indicador tan negativo para la ciudad abre nuevas oportunidades para Rosario y para toda la provincia. Es una buena noticia para el turismo, para la organización de grandes eventos, para quienes evalúan invertir y para las empresas que analizan radicarse aquí. Cuando mejora la seguridad, mejoran también las oportunidades de desarrollo”, remarcó Pullaro.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, consideró que la decisión “es una señal muy importante hacia el mundo y confirma que el esfuerzo realizado entre todos está dando resultados concretos”.

“Durante mucho tiempo Rosario fue noticia por la violencia. Hoy empieza a ser reconocida por haber recuperado el control y por el trabajo serio que se viene realizando para devolverle tranquilidad a la ciudad. Este cambio de clasificación mejora nuestra imagen internacional y genera mejores condiciones para recibir turistas, organizar congresos, espectáculos y eventos deportivos, además de fortalecer la confianza de quienes quieren invertir y generar empleo”, expresó.

La actualización de la Alerta de Viaje constituye un nuevo indicador del proceso de recuperación que atraviesa Rosario, tras la reducción de los índices de violencia registrada durante los últimos meses. Además, representa un respaldo internacional al cambio de rumbo impulsado por las políticas de seguridad implementadas en la provincia.

Fuente: Clarín