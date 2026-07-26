Dura respuesta del partido de Lula da Silva a los dardos de Milei: “No está a la altura de su cargo”

El Partido de los Trabajadores (PT), el partido de Luiz Inácio Lula da Silva , salió a contestarle a Javier Milei después de los duros calificativos que el presidente argentino le dedicó al brasileño este sábado, en el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro.

El jefe del PT a nivel nacional, Edinho Silva, dijo en un comunicado que Milei "no está a la altura de las circunstancias" y que su comportamiento fue "inadmisible" durante la convención del Partido Liberal (PL), donde se formalizó la candidatura del senador e hijo del expresidente, Jair Bolsonaro.

"Ninguna autoridad pública en Brasil está exenta de críticas, siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados", señala el comunicado de Silva.

"Resulta inadmisible que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa. No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así. Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta", agregó el líder del PT.

"El actual inquilino de la Casa Rosada habría aprovechado mejor su tiempo y los recursos de los contribuyentes argentinos si hubiera dedicado el día de hoy a trabajar y resolver los problemas de su país ", sostiene el comunicado firmado por Silva, y cierra: " Lo lamentamos por Argentina , un país amigo de Brasil con una gente excepcional".

El Presidente viajó a San Pablo para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal , un evento que convocó a unas tres mil personas en el estadio Pacaembu. Durante su partipación, Milei apuntó directamente contra el presidente brasileño, Ignacio Lula da Silva, a quien se refirió como "el presidiario" al recordar su pasado en prisión e impugnar su gestión actual.

"Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ' riesgo Kuka ', acá, en Brasil, hoy tienen el ' riesgo Lula '", declaró.

El presidente argentino acusó de "basura" la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, que no le permitió visitar al expresidente Jair Bolsonaro, detenido en Brasilia por participar en un intento de golpe de Estado contra Lula. Para Milei, Bolsonaro está "injustamente encarcelado" y, en contraposición, dijo: "Sé que Lula, cuando estuvo preso, se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso".

También acusó al mandatario brasileño de interferir en las elecciones de 2024 "para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda ". "Estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores", gritó.

Luego, ratificó su respaldo al senador brasileño para liderar la "marea azul" en Sudamérica: "Flávio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio", concluyó.

Más allá del comunicado de Silva, el PT difundió más temprano este sábado un video en donde se burla de la situación económica argentina y critica la gestión de Milei.

"¡Se filtró el plan económico del cachorro de Bolsonaro ! Y esta vez, para variar la cola de huesos [en referencia a las colas que hacían las personas en las carnicerías o frigoríficos para pedir los restos de carne durante la crisis de 2021 en Brasil], ¡aquí viene CARNE DE BURRO !", dice el tuit del partido de Lula.

El PT también compartió un video editado de la participación de Flávio Bolsonaro durante la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina de Aliados de Israel, que tuvo lugar a fines de junio en Puerto Madero. Allí, el candidato decía que "en vez de tener miedo de terminar como la Argentina del pasado, pasamos a tener esperanza de terminar como ustedes hoy", y rescataba la figura de Milei, junto a la de su padre.

Pero el video también muestra recortes de medios brasileños y argentinos informando sobre la situación de la economía argentina bajo la gestión Milei. Sarcásticamente, el clip hace referencia al consumo de carne de burro y de llama ; la reforma laboral ; el nivel de desempleo y las colas para conseguir trabajo; entre otras cosas.

Uno de los que está etiquetado en ese video es Fernando Haddad , que este sábado se oficializó su candidatura para la gobernación de San Pablo, en un acto en Campinas del que participó Lula .

En el evento, el mandatario brasileño dijo que cualquier intento de injerencia extranjera en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre tendrá respuesta: " Que nadie de afuera venga a meter el dedo en nuestras elecciones . Quien quiera desde el exterior interferir en las elecciones brasileñas va a recibir una dura respuesta aquí. Quienes decidirán el destino de este país son 157 millones de electores", afirmó.

El viernes, argumentando "riesgo de instrumentalización política", Brasil le negó la visa a dos funcionarios de Estados Unidos que pretendían reunirse con autoridades electorales, según le una fuente diplomática brasileña a AFP .

La negativa suma un nuevo capítulo a las tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Lula. El pasado 20 de julio, EE.UU. había pedido las visas para los dos funcionarios, que viajarían en misión para tratar cuestiones de " libertad de expresión relacionadas a las elecciones " con autoridades electorales, según la fuente brasileña.

Pero "llamó la atención" que el permiso se pidiera casi en simultáneo a un encuentro privado el martes entre Flávio Bolsonaro y diplomáticos extranjeros, en el que el candidato de derecha cuestionó la confiabilidad del sistema brasileño de votación electrónica.

Fuente: Clarín