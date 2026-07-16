Dos nuevos imputados por la brutal golpiza a un chico de 15 años en Villa Carlos Paz: uno sería el autor del botellazo

La investigación por la brutal agresión que dejó gravemente herido a un adolescente de 15 años en Villa Carlos Paz sumó dos nuevos imputados. Se trata de un mayor de edad y un menor, este último señalado como el presunto autor material del botellazo que le provocó un grave traumatismo de cráneo a Santiago Herrero .

Con este avance, ya son cinco los imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa. Según pudo saber Infobae , los dos mayores de edad permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) de la ciudad de Córdoba. En tanto, dos menores punibles fueron trasladados al Complejo Esperanza, mientras que el menor no punible quedó sujeto a medidas socioeducativas.

De acuerdo con el parte médico al que accedió Infobae , el adolescente ingresó el pasado 10 de julio al Hospital de Urgencias de Córdoba, derivado desde el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, fractura y hundimiento de cráneo tras recibir un botellazo en la región parietal.

El equipo médico le practicó una craneotomía, elevó el hueso hundido y evacuó una contusión cerebral. Actualmente, el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y los profesionales avanzan con un plan de extubación.

Según informó su familia, la operación fue exitosa: los especialistas lograron extraer el coágulo más grande, descomprimir el cerebro y reubicar el hueso en su posición original .

“La prueba de fuga salió bien. Es una muy buena noticia porque indica que la inflamación de la vía aérea disminuyó lo suficiente como para empezar a pensar nuevamente en retirarle el tubo cuando sea el momento adecuado”, explicó María Laura, mamá del adolescente.

Y sumó: “Hoy le hice escuchar los audios. Como ya le habían bajado la sedación, se movía. Me quedé lo más que pude para que despierte y me vea, pero bueno, espero mañana ya verlo despierto”.

El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes 10 de julio en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral . Allí, la víctima fue interceptada por un grupo de jóvenes mientras caminaba por la costanera.

“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Un chico lo empezó a correr, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, relató María Laura. La mujer contó que su hijo intentó huir, pero uno de los agresores le habría arrojado una botella de vidrio que lo hirió gravemente en la cabeza.

La investigación, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez , avanzó con rapidez gracias al análisis de filmaciones de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de otros elementos de prueba incorporados al expediente. En un primer momento habían sido identificados tres sospechosos (dos menores y un mayor) pero, con la incorporación de los dos nuevos imputados, la causa ya tiene cinco involucrados.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal , la investigación continúa en plena etapa de recolección de pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.

Fuente: Infobae