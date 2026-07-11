Dólar hoy y dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 11 de julio

Este sábado 11 de julio no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana .

En la última jornada hábil, el dólar oficial , en las pizarras del Banco Nación , cotizó a $1460 para la compra y $1510 para la venta .

En tanto, el dólar blue , que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1464,70 para la compra y $1510 para la venta.

El valor de los dólares financieros , categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor :

A partir de la salida del cepo cambiario , los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking . En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Luego de que el índice de precios al consumidor (IPC) marcara 2,1% en mayo y consolidara la desaceleración iniciada en abril, las principales consultoras privadas estiman que la inflación de junio, que se conocerá el martes 14 de julio a las 16 horas, se ubicará entre el 1,8% y el 1,9%.

De confirmarse esas proyecciones cuando el Indec difunda el dato oficial, la inflación volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual por primera vez desde agosto de 2025 . El registro marcaría un nuevo avance en el proceso de desinflación, aunque los economistas advierten que todavía persisten presiones en algunos rubros y que la baja podría encontrar un piso en los próximos meses.

Fuente: La Nación