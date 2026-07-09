Detuvieron a un hombre acusado de estafar a más de 100 personas con una promesa de empleo en la Justicia

Un hombre fue imputado por estafas reiteradas en la provincia de Salta , acusado de engañar a numerosas víctimas con falsas promesas de empleo en el Poder Judicial , según informó la Unidad de Delitos Económicos Complejos ( UDEC ) de la Fiscalía local. La maniobra, que habría afectado a más de cien personas, consistía en ofrecer puestos de trabajo como secretarias en la Ciudad Judicial a cambio de dinero y documentación personal.

El acusado se presentaba ante las víctimas como licenciado en Psicología y aseguraba trabajar en el Poder Judicial de Salta . Bajo esa identidad ficticia, ofrecía gestionar el ingreso laboral de las postulantes y les solicitaba el pago de 40.000 pesos para tramitar certificados de antecedentes, además de requerirles currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal destinada a integrar un supuesto legajo. La oferta se difundía a través de redes sociales y WhatsApp , donde alcanzó una amplia circulación.

Tras entregar el dinero y la documentación, las denunciantes recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios pre-ocupacionales, algunos de ellos con turnos en hospitales.

La postergación sistemática fue la primera señal de alarma. Al presentarse en el área de recursos humanos del Poder Judicial y en otros organismos, las víctimas confirmaron que no existía ninguna convocatoria abierta y que la persona no trabajaba ni ejercía como profesional en esa institución.

La UDEC , representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva , formalizó la imputación en audiencia. Durante esa instancia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y a responder preguntas de la Fiscalía. A través de su defensa, solicitó que la causa sea derivada a mediación penal .

La fiscal penal interina de la UDEC , Ana Inés Salinas Odorisio , encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas en cuatro hechos en concurso real , al considerar que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial . La investigación se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año.

Entre los elementos reunidos constan las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp , un informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta .

La escala del fraude superó el caso puntual que llegó a la Justicia. Desde el Poder Judicial advirtieron a través de medios locales que los delincuentes utilizaban correos electrónicos con asuntos como “notificación extrajudicial”, “intimación digital”, “aviso de despacho emitido, responda a la brevedad” o referencias a un supuesto “tribunal regional de trabajo”, de acuerdo con la información de pue! .

Los mensajes provenían de cuentas con dominios que no corresponden a ninguna dependencia oficial, como el dominio “@libero.it” , un indicio que permitió detectar el fraude. El estafador llegó incluso a ofrecer facilidades de pago para el desembolso inicial de los 40.000 pesos.

Ante el alcance de la maniobra, el organismo llamó a la ciudadanía a no abrir correos provenientes de dominios no oficiales ni acceder a los enlaces que figuran en esos mensajes, dado que podrían emplearse para el robo de datos personales o la infección de dispositivos. También instó a desconfiar de cualquier pedido de dinero como condición para iniciar trámites laborales y a verificar las búsquedas de empleo exclusivamente a través de los canales oficiales de cada organismo.

Fuente: Infobae