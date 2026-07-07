Detuvieron a un adolescente de 17 años por el asesinato de la jubilada en Tucumán: la causa ya suma seis imputados

La Justicia tucumana detuvo e imputó este martes a un adolescente de 17 años por el brutal crimen de Marta Migliorini, la jubilada que fue atada, torturada y asesinada a puñaladas. Con esta medida, la causa por el brutal crimen ya tiene seis acusados.

Tras el operativo, se llevó adelante una audiencia en la que la Fiscalía pidió que se declarara válida su detención y se formalizara la investigación en su contra.

Según el Ministerio Público Fiscal, el adolescente habría participado del asesinato junto con el resto de los acusados. Por eso, lo imputó por homicidio agravado y pidió que permaneciera bajo una medida de resguardo hasta diciembre.

Sin embargo, el juez hizo lugar parcialmente al planteo de la Fiscalía y ordenó que el joven permanezca durante dos meses en el establecimiento socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero mientras avanza la causa.

Con esta detención, la investigación ya tiene seis acusados. Los otros cinco son Wilson Ángel Palacios , de 21 años; Eduardo Daniel Santucho, de 26; Elías Gerez , de 18; Marcos Omar Suárez , de 19, y otro adolescente de 17 años.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el grupo entró a la casa de Migliorini entre el 2 y el 3 de julio con la intención de robar. Una vez adentro, redujeron a la jubilada atándole los tobillos con una correa y comenzaron a atacarla.

Según la acusación, usaron cables, un alargue eléctrico y un cinturón para asfixiarla . Después la golpearon y la apuñalaron hasta matarla para evitar que pudiera reconocerlos y denunciarlos.

La autopsia determinó que Migliorini sufrió un fuerte golpe en la cabeza, varias puñaladas en el cuello y el aplastamiento de uno de sus antebrazos con un tablón de madera. Los investigadores sostienen que todas esas lesiones fueron provocadas cuando la víctima aún estaba con vida , por lo que consideran que hubo un especial grado de crueldad en el ataque.

Uno de los elementos que complicó a los sospechosos fue el hallazgo de las llaves del Volkswagen Polo Track de la jubilada entre las pertenencias de uno de los detenidos. Para la Fiscalía, esa prueba fue clave para vincularlos con el crimen.

Mientras tanto, la investigación continúa para recuperar el resto de los objetos que fueron robados de la vivienda y determinar si hubo otras personas que participaron del asesinato y todavía no fueron identificadas.

Fuente: TN