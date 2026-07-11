Detuvieron a tres personas por el ataque en patota a un adolescente de 15 años en Villa Carlos Paz

Detuvieron a tres personas por la agresión a Santiago Herrero , el adolescente de 15 años que fue atacado por una patota en Villa Carlos Paz . Fuentes judiciales confirmaron que los arrestos se concretaron durante distintos procedimientos llevados a cabo en las últimas horas.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral. Según reconstruyó su entorno, Santiago paseaba con un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de jóvenes que lo golpearon salvajemente por la espalda .

Los detenidos son un joven mayor de edad y otros dos menores de 18 años , según informó el portal local Carlos Paz Vivo! . Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre sus identidades ni las circunstancias en las que fueron capturados.

Ahora, la investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en el hecho . Para ello, las autoridades buscan reconstruir lo sucedido con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Según pudo saber TN , el adolescente caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de jóvenes. La principal hipótesis es que uno de los agresores inició una discusión y le golpeó la cabeza con una botella de vidrio. Santiago cayó inconsciente al piso y, mientras estaba indefenso, los demás atacantes continuaron golpeándolo.

Los investigadores creen que la agresión estuvo relacionada con un conflicto previo con otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años.

Después de la golpiza, el amigo de la víctima lo asistió junto a otros vecinos mientras esperaban a que llegue el servicio de emergencia y sus familiares.

En un primer momento, Santiago fue atendido en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, pero debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa. Allí, los médicos lo operaron durante la madrugada del viernes por un grave traumatismo de cráneo.

Fuente: TN