Detuvieron a la mujer investigada por la muerte de su hija de 2 años en Villa Gesell

La investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell sumó este lunes un giro decisivo: la Justicia ordenó la detención de su madre , Lucía Sosa, quien quedó acusada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo .

La medida fue dispuesta en el marco de la causa que lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, que desde hace una semana intenta reconstruir qué ocurrió con la menor, fallecida el pasado 20 de julio .

Según confiaron fuentes policiales a Infobae , la mujer deberá permanecer alojada en una dependencia policial a disposición exclusiva del juzgado interviniente y de la fiscalía que investiga el caso.

Fuente: Infobae