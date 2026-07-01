Detuvieron a dos sospechosos por estafar a un jubilado y llevarse 183.000 dólares con el "cuento del tío"

ZONALES

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas, acusadas de integrar una organización que concretó una millonaria estafa bajo la modalidad del "cuento del tío" contra un jubilado de 76 años en Bahía Blanca. La investigación permitió identificar a los presuntos responsables, secuestrar el vehículo utilizado en la maniobra y diversos elementos de interés para la causa.





La pesquisa comenzó luego de que la víctima denunciara haber recibido un llamado telefónico de una mujer que simuló ser su hija. Durante la conversación le aseguró que un supuesto empleado bancario le había advertido que determinados billetes en dólares dejarían de circular y que debía entregarlos para ser reemplazados.





Convencido de que hablaba con un familiar, el hombre reunió junto a su esposa 183.000 dólares en efectivo y los colocó dentro de un bolso, tal como le habían indicado.





Poco después, una mujer se presentó en el domicilio haciéndose llamar "Andrea Díaz" y retiró el dinero. Según la investigación, evitó ingresar a la vivienda argumentando que el banco no le permitía entrar a los domicilios de los clientes.





A partir de la denuncia, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca analizaron cámaras de seguridad y lograron reconstruir el recorrido de los sospechosos. Las imágenes revelaron que la mujer no actuaba sola: un hombre la esperaba en las inmediaciones a bordo de un Toyota Corolla blanco.





Los investigadores identificaron al conductor como José Luis Ramírez, de 52 años, oriundo de la provincia de Neuquén y con antecedentes por hechos similares. Con esa información solicitaron colaboración a la Brigada de Investigaciones neuquina para avanzar sobre sus movimientos.





El seguimiento del automóvil permitió detectar su ingreso nuevamente a Bahía Blanca. Tras una vigilancia encubierta realizada en un inmueble del centro de la ciudad, los policías observaron cuando Ramírez se acercó al vehículo y, al mismo tiempo, salió del edificio Gabriela Noemí Such, de 46 años, quien fue reconocida como la mujer que había retirado el dinero del domicilio del jubilado.





Ambos fueron detenidos en el lugar y quedaron a disposición de la UFIJ N.º 2, acusados del delito de estafa.





Durante el allanamiento de urgencia autorizado por la Justicia se secuestró el Toyota Corolla utilizado en la maniobra, 1.714.140 pesos en efectivo, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol, dos pendrives, tres teléfonos celulares y documentación que ahora será analizada por los investigadores.





Los teléfonos incautados serán sometidos a pericias para determinar si existen vínculos con otros hechos similares y establecer si la pareja formaba parte de una organización dedicada a este tipo de engaños, una modalidad que continúa teniendo como principales víctimas a adultos mayores mediante llamados telefónicos en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares o empleados bancarios para apoderarse de importantes sumas de dinero.