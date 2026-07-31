Descubren una pinza quirúrgica olvidada en el abdomen de una paciente tres meses después de una cirugía

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Una paciente de 34 años denunció que una pinza quirúrgica de aproximadamente 18 centímetros fue olvidada dentro de su abdomen durante una histerectomía realizada en la Santa Casa de Misericordia de Bragança Paulista, en el estado brasileño de São Paulo.





Tras la intervención comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, vómitos y un constante malestar que la llevó a regresar varias veces al hospital. Sin embargo, el problema recién fue detectado casi tres meses después, cuando una radiografía reveló la presencia de una pinza Kelly en su interior.





La mujer debió ser sometida a una nueva cirugía de urgencia para retirar el instrumento. Como consecuencia del tiempo que permaneció en su organismo, sufrió graves complicaciones, entre ellas necrosis de una parte del intestino, además de nuevas intervenciones por abscesos, obstrucción intestinal y una hernia abdominal.





La paciente inició acciones legales y el caso es investigado por las autoridades. El hospital informó que brindó asistencia médica posterior y que colaborará con la investigación.