Descontrol en Ensenada: un partido de la “Liga Amistad” terminó en una batalla campal que dejó heridos

Un partido de fútbol amateur disputado en Ensenada por la "Liga Amistad" terminó de una forma diametralmente opuesta a la denominación del torneo, debido a que integrantes de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que dejó como saldo dos futbolistas hospitalizados.

Los serios incidentes se registraron en un encuentro entre los clubes Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo, y las imágenes posteriores a la pelea fueron viralizadas en redes sociales.

Según denunciaron las autoridades de 25 de Mayo, el club visitante, el clima del partido se fue tensando de manera gradual con el correr de los minutos. Pero el detonante de la pelea habría ocurrido cerca del fin del partido, cuando un jugador de este equipo recibió un golpe de un suplente de Barrio Progreso mientras se disponía a realizar un saque lateral .

Sin embargo, desde el equipo local dieron en sus redes otra versión de cómo se inició la pelea: "Al finalizar el encuentro, un jugador del club visitante se acercó al banco de suplentes de Barrio Progreso , profirió agresiones verbales y arrojó un pelotazo con la intención de golpear a uno de nuestros jugadores. Ante esta situación, nuestro jugador reaccionó y se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos equipos, que derivó en agresiones físicas".

De igual manera, al término del partido, la situación se desbordó por completo, desatándose la pelea masiva dentro de la cancha. Como consecuencia de los incidentes, dos futbolistas debieron ser trasladados de urgencia para recibir atención médica.

La situación más crítica la vivió uno de los jugadores del equipo visitante , quien, según informaron desde su institución, debió ser reanimado por personal médico.

Además de la violencia física, el club visitante denunció que, aprovechando el caos, algunas personas intentaron robar las motocicletas de los jugadores que se encontraban en el predio.

Mientras en 25 de Mayo ya solicitaron sanciones severas para Barrio Progreso, cuestionando la falta de medidas de seguridad en el torneo, desde el conjunto local señalaron que hubo "responsabilidades compartidas".

De todos modos, se aguardan las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de los involucrados, mientras que las imágenes de la pelea, que ya se han viralizado en redes sociales, podrían ser utilizadas como prueba en la investigación.

Fuente: Clarín