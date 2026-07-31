Derrumbe en Villa Gesell: imputaron a cinco personas por “estrago culposo agravado”

ZONALES





La Justicia imputó a cinco personas en la causa que investiga el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, ocurrido el 29 de octubre de 2024, tragedia que provocó la muerte de nueve personas.





Según confirmó la abogada querellante Graciela Bravo, los imputados son el arquitecto y agrimensor Roberto Rossi, el director de Obras Particulares y de Fachadas de Edificios Sergio Selinsky, el maestro mayor de obras Nicolás Valdez, el arquitecto Nicolás Vergani y el ingeniero Jorge Guerbi.





La Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 de Villa Gesell les atribuyó el delito de estrago culposo agravado, en el marco de la investigación sobre el colapso del edificio.





Como parte de las medidas dispuestas, la Fiscalía ordenó una ampliación del peritaje oficial, que será realizada por la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina el próximo 4 de agosto, a las 10, en la sede del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos de la PFA, en la Ciudad de Buenos Aires.





La representante de las familias de las víctimas sostuvo que las nuevas medidas representan "un importante avance en la investigación" y remarcó que los familiares llevan meses esperando respuestas. "Confiamos en que la Justicia continúe actuando con independencia, profundidad y celeridad para que se conozca toda la verdad y se haga justicia", expresó.





Las nueve víctimas fatales





El derrumbe provocó la muerte de Federico Ciocchini (84), quien se encontraba en un edificio lindero junto a su esposa María Josefa Bonazza, que fue rescatada con vida pero falleció semanas después como consecuencia de las lesiones sufridas.





También murieron la expropietaria del hotel, Rosa Stefanic (52); su hijo Nahuel Stefanic (25); la pareja de este, Dana Desimone (28); el carpintero Javier Fabián Gutiérrez (54); y los obreros Mariano Troiano (47), Matías Chaspman (27) y Ezequiel Matu (38), quienes trabajaban en la obra y fueron encontrados entre los escombros.





Con las imputaciones ya formalizadas y la ampliación de las pericias en marcha, la causa entra en una nueva etapa destinada a determinar las responsabilidades penales por uno de los derrumbes más trágicos registrados en la costa bonaerense.