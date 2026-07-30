Declaró el médico que intentó salvarle la vida a la nena de dos años que murió en Villa Gesell: “La madre llegó desesperada”

Este jueves declararon ante la Justicia un médico y dos enfermeras del Hospital Municipal de Villa Gesell , quienes intentaron salvar a Isabella, la beba de dos años por cuya muerte está siendo investigada su madre, Lucía Sosa.

Los tres integrantes del equipo de salud comparecieron ante la Justicia y, según pudo saber TN , ratificaron en términos generales el contenido de la historia clínica elaborada el día en que la menor ingresó al centro asistencial.

Sus testimonios serán analizados por la fiscalía, que ahora evalúa agravar la acusación contra Sosa y modificar la calificación legal de la causa.

Durante sus declaraciones, el personal médico reconstruyó cómo fueron los minutos posteriores al ingreso de la niña al hospital: de acuerdo con sus relatos, la mujer llegó al centro de salud con Isabella en brazos, desesperada, gritando y pidiendo a los médicos que la salvaran.

Según les contó en ese momento, le había dado una mamadera con leche a la nena y luego fue a bañarse. Al salir, aseguró que la encontró desvanecida sobre la cama.

También relató que el padre de la menor llegó poco después y ambos salieron a buscar ayuda para trasladarla de urgencia al hospital.

Una vez que la paciente ingresó a la guardia, el equipo médico inició inmediatamente las maniobras de reanimación.

Los profesionales declararon que primero extrajeron la sustancia que la niña tenía en su organismo, la cual deberá ser analizada para determinar si efectivamente se trataba de leche.

Después le colocaron una sonda nasogástrica, la intubaron e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se extendieron durante 60 minutos. Pese al esfuerzo del equipo de salud, no lograron salvarla.

Según ratificaron los profesionales, Isabella había ingresado al hospital sin signos vitales y no fue posible revertir su estado.

Las declaraciones forman parte de las medidas de prueba ordenadas por la fiscalía, que busca reconstruir con precisión qué ocurrió antes de la muerte de la menor y definir si corresponde agravar la imputación contra su madre, quien permanece detenida mientras avanza la causa.

Fuente: TN