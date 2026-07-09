De qué murió Ramiro Agulla, el publicista que marcó la década del 90

Durante la mañana de este jueves 9 de julio murió a los 62 años Ramiro Agulla , el reconocido publicista que marcó la década del noventa con sus campañas políticas. La noticia fue confirmada a LA NACION por sus allegados.

LA NACION pudo saber que Agulla falleció a las 7 de la mañana en el sanatorio en el que se encontraba internado. Durante los últimos años, atravesó por delicados momentos de salud, especialmente del corazón. “Me cambiaron la válvula del corazón y me pusieron una de chancho. Hicieron un collage”, dijo en una entrevista en 2023.

Fuente: La Nación