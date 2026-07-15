De la botella con nafta a las denuncias previas: cómo avanza la causa del joven que murió con el 95% del cuerpo quemado en Córdoba

La ciudad cordobesa de Marcos Juárez quedó conmocionada tras la muerte de Isaías Barrera , el joven de 20 años que falleció tras agonizar dos días con quemaduras en el 95% del cuerpo . Mientras tanto, los investigadores buscan despejar una causa atravesada por versiones contrapuestas , denuncias familiares y un fuerte reclamo de justicia.

El drama ocurrió el sábado pasado en una casa ubicada sobre la calle Zeballos al 1200. Según la versión inicial, Isaías estaba arreglando su moto en el patio cuando se produjo una explosión y el fuego lo envolvió casi por completo.

El joven fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba , donde quedó internado en estado crítico. Pero el esfuerzo de los médicos no alcanzó para evitar el trágico desenlace.

La muerte de Isaías abrió una investigación que en pocas horas incorporó versiones enfrentadas . Por un lado, la familia denuncia un homicidio . Sin embargo, en base a los primeros peritajes, la fiscalía se inclina por un accidente doméstico .

Entre las pruebas valoradas por los investigadores figura el relato que el propio joven alcanzó a brindar antes de morir. Según reconstruyó el diario La Voz , les manifestó a un vecino y a los médicos que “ la moto le había explotado ”.

En el mismo sentido se suman los resultados preliminares de los peritajes realizados por la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y la Policía Judicial.

Los especialistas encontraron una botella con nafta, un cigarrillo debajo de la moto y una manguera que aparentemente estaba siendo reparada con fuego.

La sospecha es que los vapores del combustible, en contacto con el cigarrillo encendido, provocaron la tragedia.

Sin embargo, la familia de Barrera rechaza esa reconstrucción. Durante una marcha realizada para exigir justicia, sus allegados sostuvieron que un vecino habría presenciado una escena distinta: aseguran que la pareja del joven le habría arrojado combustible cuando intentaba encender un cigarrillo.

Además, los familiares afirmaron que Isaías había realizado denuncias previas por situaciones de violencia y cuestionaron la supuesta falta de medidas de protección.

Desde la Justicia señalaron que no existen registros de presentaciones judiciales de ese tipo, aunque confirmaron que se analiza el contexto de la relación de pareja y las circunstancias que rodeaban la convivencia, incluyendo la posibilidad de consumo de sustancias.

La investigación también incorporó un video captado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran a la víctima corriendo envuelta en llamas hasta que fue asistida por vecinos, una secuencia que se convirtió en una de las pruebas más sensibles del expediente.

Mientras continúan las declaraciones testimoniales y se esperan los resultados finales de los peritajes, la causa permanece abierta.

La Justicia busca establecer con precisión si Isaías Barrera murió como consecuencia de un accidente fatal mientras manipulaba combustible o si detrás de la tragedia se esconde un hecho criminal . La respuesta, por ahora, sigue bajo investigación.

Fuente: TN