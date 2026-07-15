De David Beckham a Mick Jagger: los famosos presentes en Argentina vs. Inglaterra

Tras una larga espera de muchos años, Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en una Copa del Mundo y, en esta ocasión, en la semifinal del Mundial 2026 . Por eso, muchos famosos nacidos en el Reino Unido dijeron presente para esta ocasión y se llevaron todos los elogios por sus looks para esta jornada que terminó con triunfo 2-1 histórico para la selección.

La principal figura de Inglaterra que estuvo presente en este partido fue David Beckham , exfutbolista que dejó un mal recuerdo en la selección argentina . Junto con él, en el palco lo acompañaron su esposa Victoria y su hijo Cruz , este último con la camiseta que llevó su padre en uno de los mundiales que jugó con el país europeo.

Otro que también dijo presente fue Mick Jagger , quien había aparecido días atrás para el partido de cuartos de final ante Noruega . En este caso, el integrante de The Rolling Stones volvió a decir presente en un palco y sin ninguna distinción de su país.

En el mundo de la música, Inglaterra tiene muchos artistas de renombre y otro que también apareció en la transmisión de televisión fue Louis Tomlinson , ex de One Direction . En este caso, fue una presencia especial por lo que ocurrió con Liam Payne hace poco más de un año en Argentina .

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Fuente: La Nación