Darle huevo duro a tu perro: por qué es bueno y cada cuánto conviene que coma, según los veterinarios

Los dueños de perros a menudo buscan formas naturales de complementar la alimentación de sus mascotas sin recurrir a golosinas procesadas. Entre los alimentos que más aparecen en esa lista está el huevo duro . Aunque muchas personas dudan sobre si es seguro ofrecerlo, también existe curiosidad acerca de sus beneficios y por qué muchos veterinarios lo recomiendan.

Según expertos en nutrición canina y veterinarios de PetMD , el huevo duro puede formar parte de una alimentación saludable para tu perro siempre que se ofrezca cocido, sin sal ni condimentos y en cantidades adecuadas.

El huevo duro aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales que pueden beneficiar la salud de tu mascota cuando se incorpora con moderación a su dieta. Veterinarios de PetMD y especialistas en alimentación canina señalan que estos nutrientes pueden:

Además, al ser un alimento muy nutritivo y fácil de digerir cuando está bien cocido, el huevo duro puede utilizarse como premio ocasional o como complemento de una dieta equilibrada, siempre siguiendo las indicaciones del veterinario.

Si bien el huevo duro puede ser beneficioso, no todos los perros deben consumirlo de la misma manera y algunas precauciones son fundamentales:

Los veterinarios recomiendan dar huevo duro como un complemento ocasional y saludable, pero nunca como reemplazo de un alimento balanceado formulado para cubrir todas las necesidades nutricionales del perro.

En cuanto a la frecuencia, un perro adulto sano puede consumir huevo duro una o dos veces por semana, aunque la cantidad ideal dependerá de su tamaño, edad, nivel de actividad y estado de salud. Ante cualquier duda o si tu mascota tiene una enfermedad previa, lo más recomendable es consultar con su veterinario.

Darle huevo duro a tu perro puede ser una forma simple y natural de sumar proteínas y nutrientes de calidad a su alimentación, siempre que se haga con moderación y siguiendo las recomendaciones de los especialistas para cuidar su salud.

Fuente: TN