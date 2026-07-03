Cuántos granos de arroz hay que llevar en billetera para atraer la abundancia en julio, según el Feng Shui

El Feng Shui es una filosofía china que busca la armonía de los espacios para atraer buenas vibras y alejar las malas. Uno de los consejos que brinda es llevar granos de arroz en la billetera , lo que puede generar un impacto positivo.

Según esta tradición oriental, hay que llevar una cantidad definida para atraer la abundancia . Además, se recomiendan muchos otros trucos que se pueden incluir en la vida de forma sencilla para una fluctuación favorable de las vibras.

En este mes de julio , siguiendo estos pasos, se puede llegar a limpiar los espectros negativos en los espacios.

La billetera, a los ojos del Feng Shui, es más que solo un objeto que garantiza llevar el dinero y otras cosas es el reflejo de la energía financiera , por lo que el orden (o desorden) que se tenga dentro, puede atraer o alejar la abundancia.

Los granos de arroz son un ejemplo de lo que debe llevarse en la billetera. Representan la nutrición y la abundancia, por lo que tener, entre 11 a 21 granos en una bolsa de plástico, puede atraer las buenas energías. Lo que sí, es importante recordar cambiarlos cada un tiempo, para que no se pudran y genere un efecto adverso.

Un elemento que funciona de manera parecida al arroz es la sal, que tiene un significado parecido, además de que limpia y protege . Para eso, se sella un poco en una bolsa y se cambia cada 10 días para mantener su energía.

Otro truco se hace con una hoja de laurel : se toma una y se escribe con marcador verde un objetivo financiero o una suma de dinero que se busque conseguir. Se coloca entre los billetes y se cambia cuando se seque.

Igual de importante que las cosas que van dentro son los colores que se eligen para la billetera: algunos como el rojo permiten atraer dinero rápido, pero otros como el blanco representan el vacío, así como el rosa es especial para el romance, pero no para el ahorro.

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Más allá del rojo, que, aunque es positivo en algunos sentidos puede significar que el dinero se va tan rápido como llega, otros colores que se recomiendan para la billetera son negro, marrón, dorado y verde. Simbolizan estabilidad y crecimiento , que son preferibles para una riqueza a largo plazo.

Así como hay algunos elementos que pueden ayudar a lograr el objetivo de atraer la abundancia, hay otros que deberían evitarse , ya que pueden tener un efecto negativo, generando malas vibras.

Objetos como los amuletos espirituales que ya caducaron pueden cortan la energía positiva, así como los objetos afilados (como una tijera o un corta uñas) simbolizan un corte a la fortuna. Billetes rotos o arrugados también deben evitarse, buscando una billetera que permita que se mantengan completos y estirados.

Uno de los simbolismos más importante es el del dinero en efectivo contra las tarjetas de crédito. El primero, que es cada vez menos común en grandes cantidades, representa la riqueza tangible, ya que tiene un valor que se intercambia de forma física por un objeto al comprar algo.

Por otro lado, las tarjetas de crédito simbolizan la deuda y el dinero prestado, por lo que, a pesar de que en la actualidad no es inteligente no llevarlas en la billetera, lo mejor es limitar la cantidad que tenemos, para evitar un estrés financiero y que estas bloqueen la prosperidad y la abundancia.

Fuente: TN