Cuándo juega la selección argentina vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

El próximo partido de la selección argentina en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 será frente a Cabo Verde, por los 16avos de final. Se trata de la instancia de eliminación directa que se agregó en el nuevo formato de 48 participantes que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El cotejo se disputará el viernes 3 de julio a las 19 hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami con árbitro a definir y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado albiceleste con una cuota máxima de 1.20 contra 21.0 que cotiza su derrota y eliminación, es decir una victoria del elenco africano. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 7.55.

El equipo albiceleste lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con seis goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo en su sexta Copa del Mundo. El hecho de haber llegado al último encuentro con el liderazgo asegurado, le permitió al entrenador Lionel Scaloni hacer una profunda rotación y, así, le dio minutos a todos los jugadores de campo.

La gran incógnita en esta previa para el cuerpo técnico argentino es cómo se encuentra Cristian Romero, quien en el partido frente a los europeos sufrió un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia está en duda. En caso de no estar a disposición, su lugar será ocupado por Nicolás Otamendi.

Además, es probable que Nicolás Tagliafico vuelva a ser titular en el lateral izquierdo mientras que los nombres de Leandro Paredes puja por un lugar en el once inicial a partir de su buen presente y, también, de que Alexis Mac Allister no termina de afianzarse como mediocampista central.

El elenco africano es la gran sorpresa del campeonato, con la particularidad de que está invicto y todavía no ganó porque fue segundo en la zona H con tres empates: ante España 0 a 0, Uruguay 2 a 2 y Arabia Saudita 0 a 0. En su primera incursión en un Mundial, buscará hacer historia frente al último campeón del mundo y más allá de que, en la previa, parece una utopía conseguir un resultado a su favor.

El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugurará con el encuentro entre sí en el Mundial 2026.

El ganador del partido avanzará a octavos de final y chocará contra Australia o Egipto, que se enfrentan el mismo viernes 3 de julio pero a las 15 (hora argentina) en el estadio de Dallas. La albiceleste intentará defender el título que logró en Qatar 2022 y anhela conseguir su cuarta estrella para lograr el bicampeonato, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943 y Brasil en 1958 y 1962.

Por el nuevo formato de competencia que instauró la FIFA en las copas del Mundo a partir de la incursión de 48 equipos, es necesario disputar ocho partidos para ser campeón. La continuidad de la Argentina está supeditada a una victoria sobre los caboverdianos. De obtenerla, en octavos de final jugaría el martes 7 de julio en Atlanta contra australianos o egipcios.

A medida que se avanza en el cuadro, la posibilidades de oponentes aumentan considerablemente. En cuartos, que la albiceleste disputaría el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, su rival puede ser Suiza, Argelia, Colombia o Ghana. El hecho de que Portugal no fue primero en el Grupo K, hizo que se rompa la “lógica” y quedó ubicado del otro lado del cuadro, por lo que solo puede ser rival de los argentinos en una hipotética definición.

Si llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Las posibilidades de oponentes son muchas, con Inglaterra y Brasil como máximos candidatos y potenciales rivales entre sí en cuartos. Las otras opciones son Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador y República Democrática del Congo.

De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con tres potencias como favoritas a meterse entre los cuatro primeros: Francia, España y Portugal. El resto de los oponentes pueden ser Paraguay, Suecia, Canadá, Marruecos, Croacia, Austria, Estados Unidos, Bosnia, Bélgica y Senegal.

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Fuente: La Nación