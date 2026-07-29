Cuándo hablará Milei por cadena nacional y cuáles serían los anuncios

Tal como anticipó el vocero Adrián Ravier este martes en conferencia de prensa, el presidente Javier Milei realizará una cadena nacional para anunciar de forma definitiva la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mensaje, que será grabado previamente, se emitirá este jueves 31 de julio a las 20 .

El portavoz indicó que la transmisión estará destinada a detallar los principales cambios que impulsa el Poder Ejecutivo antes de enviar la iniciativa al Congreso.

El Presidente explicará los pormenores del proyecto y propondrá endurecer los requisitos para cambiar a las autoridades del organismo. “Se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”, sostuvo Milei al referirse al tema.

El Gobierno ya había explicado que la reforma buscará redefinir el rol del Banco Central y restablecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda . Entre los principales cambios previstos también se encuentran la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un fortalecimiento de la independencia de la autoridad monetaria.

En los últimos días, el jefe de Estado anticipó que la iniciativa incluirá sanciones para quienes no respeten ese principio. Además, el oficialismo analiza endurecer los requisitos para modificar la conducción del organismo, con el objetivo de darle mayor estabilidad institucional al Banco Central.

Según informaron fuentes del Gobierno, el mensaje será grabado tras el regreso del jefe de Estado de su visita a Perú para la asunción de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Desde Casa Rosada consideraron que se trata de una de las reformas económicas más importantes del semestre y esperan avanzar con su discusión parlamentaria en las próximas semanas.

La reforma del BCRA será girada al Congreso, donde el oficialismo espera que ingrese formalmente en los primeros días de agosto , si bien todavía no se confirmó por qué cámara iniciará su discusión. “Lo va a anunciar el propio Presidente en la cadena”, sostuvo un referente comunicacional de la Casa Rosada a LA NACION.

Este jueves a las 20 horas, el Presidente Javier Milei brindará una cadena nacional para explicar los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que nos ha dado la ciudadanía es bajar la… pic.twitter.com/wiWGEOsmg9

A lo largo de su gestión, el presidente Milei recurrió a la cadena nacional en contadas ocasiones para comunicar decisiones consideradas de “alta trascendencia institucional”. La primera fue en diciembre de 2023, cuando anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 .

Posteriormente, la utilizó para informar el superávit fiscal del primer trimestre de 2024 y, más adelante, para realizar el balance de su primer año de gobierno y presentar el proyecto de Presupuesto.

El uso de esta herramienta está contemplado en el artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece que el Poder Ejecutivo puede disponer de la cadena nacional en “ situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional ”.

Fuente: La Nación